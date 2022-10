Naufragio Piacenza. Serve una svolta per risollevarsi

Non è bastata la buona volontà, il Piacenza naufraga nella sua povertà tecnica e di squadra. Rimedia una sconfitta contro una formazione assai mediocre al termine di una partita dove è riuscito a rendersi pericoloso soltanto un paio di volte. Troppo poco per una formazione che deve risalire la china. Il fattore più preoccupante è la rassegnazione ed il senso di sconfitta subentrato quando i biancorossi hanno incassato il secondo gol, quello del secondo svantaggio. Ci si aspettava una reazione, se non furiosa almeno orgogliosa; in fondo mancava ancora molto tempo e l’avversario era tutt’altro che solido. Invece la squadra di Scalise ha subito ancora in segno di resa.

Scalise aveva portato qualche variante alla solita formazione recuperando Palazzolo a centrocampo e la squadra sembrava più manovriera del solito, ma ancora una volta subiva la rete nella fase iniziale della partita e tutto si complicava finchè il solito Cesarini trovava il guizzo per pareggiare le sorti. Allora usciva la mancanza di carattere (e di schemi offensivi) della squadra, che lentamente calava di condizione agonistica ed atletica. Per il resto dovremmo ripeterci: questa è una squadra di mediocre levatura tecnica che, per giunta, non sa neppure sfruttare il materiale a disposizione. Inoltre non è neppure fortunata, perchè negli episodi importanti la sorte non le è amica. In settimana la società aveva fatto arrivare un nuovo centrocampista, l’ex Campobasso Persia, che ha giocato l’ultima mezzora, proprio nel periodo peggiore della partita. E’ quindi ingiudicabile.

Siamo convinti che occorra altro per risollevare le sorti di questa squadra sempre più in fondo alla classifica. Probabilmente la prima mossa della società sarà l’esonero di Scalise, perchè in questi casi è sempre l’allenatore a pagare anche se le colpe non sono, naturalmente, tutte sue. Si vocifera del ritorno (augurabile) di Scazzola. Nella stagione delle castagne sarà lui a toglierle dal fuoco?

Luigi Carini