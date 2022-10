Nel derby Under 17 l’Omnia Rugby cede nel finale ai Lyons

Partita di cartello al Centro Sportivo “Carlo Mazzoni”, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Sul campo si sono incontrate le due formazioni Under 17 dell’Omnia Rugby – progetto rugbistico che vede riuniti sotto una stessa bandiera i giocatori di Lions Cremona, Val D‘Arda, Elephant Gossolengo, Codogno e Piacenza Rugby – e dell’Emilbanca Lyons. Al fischio finale, il tabellino ha registrato il punteggio di 12-17 assegnando la vittoria ai ragazzi dei Lyons, che hanno ribaltato il risultato fino a quel momento a favore dell’Omnia, grazie ad una meta trasformata, segnata nei minuti finali dell’incontro.

La partita è stata affrontata a viso aperto da entrambe le squadre, che hanno espresso un gioco di buon livello tecnico, con un risultato che è sempre rimasto in bilico per tutti gli ottanta minuti regolamentari. A vincere il derby è stata la squadra che ha dimostrato maggior solidità fisica (in particolare in mischia ordinata), tecnica ed agonistica con una indomabile voglia di fare risultato e che ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica per dieci minuti, a seguito di una espulsione temporanea assegnata ad un giocatore dell’Omnia per un evidente placcaggio in ritardo. Qualche rammarico da parte dell’Omnia, per aver mancato alcune ghiotte occasioni di mettere al sicuro il risultato. “Ancora troppa frenesia nel gestire alcune situazioni di gioco – commenta coach Franchi – ma siamo comunque soddisfatti della prestazione della squadra per il netto miglioramento nell’organizzazione del gioco e per l’approccio alla partita” Al termine giocatori e sostenitori si sono riuniti in un festoso terzo tempo. Appuntamento domenica prossima al “Capra” di Noceto alle ore 11 per la terza giornata della Fase Qualificazione.

Formazione Omnia Rugby: Sesenna, Gabrieli, Bragadini, Mincev, Mariani, Verbeni, Badagnani, Dene, Aspesi, Mareggi, Essien, Molinari, Roda, Ravilli, Tassoni. A disposizione: Papa, Santelli, Guglieri, Lucchese, Hamza, Nunez, Pedretti.

Mete Omnia Rugby: Mareggi, trasf. Ravilli; Hamza.