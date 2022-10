Per le “panterine” la stagione su strada si chiude con una domenica di piazzamenti

Si chiude con una serie di piazzamenti l’annata 2022 su strada per le “panterine” del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. A San Daniele del Friuli, nella gara per Donne Open, la faentina Valentina Zanzi ha centrato il decimo posto nella classifica per Donne Juniores. In contemporanea, a San Marino di Carpi (Modena), in una suggestiva gara con tratti di sterrato, nelle Allieve podio sfiorato per la reggiana Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), quarta, poco davanti alla compagna di squadra ligure Irma Siri (sesta). Inoltre, doppia top ten anche nelle Esordienti: nona la reggiana Serena Zannoni, decima la pavese Michela Zucca.

Risultati



Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele del Friuli: 1° Matilde Vitillo (BePink) 91 chilometri 200 metri in 2 ore 25 minuti 8 secondi, media 37,703 chilometri orari, 2° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Gaia Realini (Isolmant Premac Vittoria), 4° Silvia Zanardi (BePink) a 10 secondi, 5° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 6° Carmela Cipriani (GB Team Pool Cantù), 7° Marketa Hajkova (BePink), 8° Gaia Segato (Breganze Millenium), 9° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 10° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo).

Classifica Donne Elite: 1° Matilde Vitillo (BePink), 2° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Gaia Realini (Isolmant Premac Vittoria), 4° Silvia Zanardi (BePink), 5° Carmela Cipriani (Gb Team Pool Cantù), 6° Marketa Hajkova (BePink), 7° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 8° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), 9° Angela Oro (Mendelspeck), 10° Fanny Bonini (Gauss Fiorin)

Classifica Donne Juniores: 1° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 2° Gaia Segato (Breganze Millenium), 3° Elisa Valtulini (Canturino 1902), 4° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 5° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 6° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 7° Giulia Miotto (Breganze Millenium), 8° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 9° Sara Piffer (Team Lady Zuliani), 10° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink)

Allieve San Marino di Carpi: 1° Anastasiia Sirkova (Ucraina, Biesse Carrera), 2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 3° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), 4° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Alice Bulegato (Young Team Arcade) a 49 secondi, 6° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 8° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 10° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile)

Donne Esordienti San Marino di Carpi: 1° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone) 34 chilometri 500 metri in 57 minuti 31 secondi, 2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 3° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade), 4° Anna Bonassi (Mazzano), 5° Alessia Locatelli (Ossanesga), 6° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno), 7° Sofia Pezzotta (Valcar-Travel & Service), 8° Ilaria Gritti (Valcar-Travel & Service), 9° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 10° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).