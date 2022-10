Piace, dopo Scazzola torna anche Matteassi: è il nuovo direttore sportivo

Sono state ore frenetiche in casa Piacenza Calcio: dopo l’esonero di Manuel Scalise e il ritorno sulla panchina di Cristiano Scazzola, in biancorosso rientra con il ruolo di direttore sportivo anche Luca Matteassi, reduce dalle esperienze con Modena e Pescara.

A comunicarlo è il club con una nota, dopo una riunione tra il direttore generale Marco Scianò – che ricopriva anche il ruolo di direttore sportivo – e i Soci: “Ho voluto condividere – spiega Scianò – di fare un passaggio di consegne del ruolo di direttore sportivo che avevo assunto ad interim nella stagione sportiva 2020/21. Ciò mi consentirà di tornare a dedicarmi con più tempo e impegno ad aspetti gestionali e soprattutto allo sviluppo di possibilità per fornire nuove risorse al club. Con i Soci abbiamo condiviso le decisioni del cambio di panchina con il ritorno di Mister Scazzola e del conferimento dell’incarico di direttore sportivo a Luca Matteassi, con il quale ho condiviso diversi anni stupendi insieme, per dare una scossa ad un inizio di stagione negativo che non ci aspettavamo in questa entità e per la quale stiamo soffrendo insieme ai nostri tifosi, ma dal quale ci

rialzeremo stando tutti uniti”.