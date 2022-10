Piace sul campo del Sangiuliano. Scalise “Facciamo un salto di qualità”

E’ ancora a caccia della prima vittoria in campionato il Piacenza, che affronta domenica (ore 17.30) la complicata trasferta sul campo del Sangiuliano. Un inizio di campionato decisamente in salita per la squadra di Scalise, al momento fanalino di coda in classifica con soli due punti conquistati, l’ultimo dei quali domenica scorsa al Garilli contro l’Albinoleffe in una gara ricca di rimpianti per i biancorossi, che si sono fatti recuperare due reti di vantaggio. Tutt’altra situazione per la neopromossa Sangiuliano dei tanti ex biancorossi (Marchi, Bruzzone, Morosini, Pedone, De Respinis) che occupa le zone alte della graduatoria con 9 punti e arriva dal successo esterno contro la Pro Sesto.

Un cliente non facile, dunque, alla vigilia di una settimana intensa che vedrà il Piace scendere di nuovo in campo mercoledì per la Coppa Italia (al Garilli sarà ospite la Pro Vercelli) prima dell’impegno di campionato contro la Juventus Under 23. Qualche problema di formazione per Scalise, che dovrà rinunciare all’infortunato Suljic e con tutta probabilità anche all’estremo difensore Tintori – al suo posto è pronto il giovane Rinaldi – e fare i conti con le condizioni non ottimali di alcuni giocatori, a partire da Nava. “Incontriamo una squadra in salute, neo promossa e ben allenata che sta vivendo un momento di entusiasmo – le parole del tecnico alla vigilia riportate sulle pagine social del club -. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare un salto di qualità, cambiare mentalità. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro”. Il tecnico può contare anche su un nuovo rinforzo in mediana, Alessandro Persia : “Bene il suo arrivo, in considerazione degli infortuni nel nostro centrocampo – spiega Scalise -. Un ragazzo che ha tanta voglia di lavorare, un giocatore che ha fatto la categoria e può dare un grande contributo anche in termini di temperamento”.