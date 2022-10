Piacenza amica dei podisti: ecco la Bandiera Azzurra concessa dalla Fidal

Cerimonia di consegna nella sala del consiglio comunale di Palazzo Mercanti sabato mattina della “Bandiera Azzurra” che la Federazione italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con Anci, assegna come riconoscimento alle città chevalorizzano lo sport – con particolare attenzione ai percorsi podistici e all’attività motoria all’aria aperta – come strumento di tutela della salute e promozione di stili di vita sani.

Il percorsi podistici a Piacenza

E’ stato Maurizio Damilano, campione mondiale e olimpico di marcia, a porre nelle mani dell’assessore allo Sport Mario Dadati il vessillo cheviene tributato alla nostra città nel 70° anniversario dellastorica medaglia d’oro conquistata a Helsinki,nel 1952, da Pino Dordoni, alla presenza della figlia Isabella.

Una pergamena è stata consegnata stamani dall’assessore allo Sport Mario Dadati a Isabella Dordoni, figlia del campione olimpico Pino Dordoni, in ricordo del 70° anniversario della medaglia d’oro sui 50 km di marcia conquistata a Helsinki nel 1952. Presenti, tra gli altri, Stefano Teragni in rappresentanza del Coni, il delegato provinciale Corrado Pagani e il consigliere regionale Fausto Cassola per Fidal, il presidente onorario dell’Atletica Piacenza Sergio Morandi e Pinuccio Conni, presidente dei Veterani dello Sport – sezione Pino Dordoni, unitamente a una vasta rappresentanza del mondo sportivo piacentino, tra cui le giovani campionesse italiane Eleonora Nervetti ed Emma Casati.