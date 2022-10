Piacenza-Verona, tie break da record e polemiche (con ricorso)

Quinto set da record nel posticipo della prima giornata di SuperLega Credem Banca tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e WithU Verona. Con un punteggio di 24-22 e 36 minuti di durata – fa sapere la Lega Volley – è stato infatti il più lungo tie break della storia della SuperLega e della Serie A1 con l’attuale rally point system.

Ma non sono mancate le polemiche: la durata comprende infatti anche la pausa tecnica avvenuta per la consultazione delle immagini al Video Check e per registrare il reclamo presentato dalla squadra di casa: tutto è accaduto nelle fasi finali del match, con i padroni di casa avanti 17-16, quando Leal mette a terra palla, Stoytchev chiama il Video Check per la presunta invasione aerea dello stesso Leal e, dopo una lunga discussione, l’arbitro inverte il punto che avrebbe dato la vittoria ai biancorossi. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza annuncia la presentazione del ricorso, che la Federazione sarà chiamata a valutare, per un’interpretazione sbagliata riguardo l’invasione stessa.