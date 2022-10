Piogge di settembre inferiori alla norma “In Emilia restano gravi i deficit idrici”

“Le piogge di settembre non sono state sufficienti a colmare i deficit idrici pregressi, in particolare quelli cumulati dall’inizio dell’anno”. E’ quanto rileva Arpae, spiegando che “dall’1 al 28 settembre sono caduti circa 56 mm medi regionali, contro i circa 80 attesi, secondo il clima di riferimento 1991-2020”. Tali apporti mensili, ancora inferiori alla norma – viene sottolineato -, hanno contribuito “solo a un momentaneo sollievo e non ad attenuare le gravi anomalie negative pre-esistenti sul lungo periodo”. Restano infatti ancora molto inferiori alle attese le piogge cumulate da inizio anno al 28 settembre 2022: “Solo 432 mm (media regionale), rispetto ai 587 che il clima di riferimento (1991-2020) stima per questo periodo dell’anno; l’anomalia è di -155 mm, pari a circa il 25 % in meno rispetto alla norma. Con questo ulteriore aggiornamento – l’analisi di Arpae -, il 2022 si conferma un’annata che, relativamente ai valori di precipitazione cumulata da inizio anno, rimane tra i più bassi degli ultimi sessanta anni, precisamente il 5° più basso della serie dal 1961, superiore solo a quello degli anni 2021, 2017, 2003 e 2000″.

Resta “molto critica” anche la situazione del bilancio idroclimatico, sia quello calcolato da inizio anno solare che per quello relativo all’anno idrologico (dall’1 ottobre 2021): “La situazione è stata ulteriormente aggravata dall’andamento delle temperature che, da maggio alla prima metà di settembre, sono risultate complessivamente molto superiori alla norma (un brusco calo si è osservato solo dal giorno 17); tali valori hanno incrementato i consumi evapotraspirativi di colture e terreni e contribuito a determinare un bilancio idroclimatico estremamente negativo: -534 mm dal 1° gennaio e – 390 mm da ottobre 2021. Entrambi i valori medi regionali sono tra i più bassi dal 1961”.

“Le ultime piogge, unitamente a quelle di agosto (superiori alla media) e alla brusca diminuzione delle temperature registrata da metà settembre (dal giorno 17) – spiega Arpae – hanno fatto scendere i consumi evapotraspirativi e riportato il contenuto idrico dei suoli su valori nel complesso prossimi alla norma. Per quanto riguarda la situazione delle colture, gran parte delle coltivazioni hanno concluso il ciclo di sviluppo e le precipitazioni previste nella norma per i prossimi mesi dovrebbero garantire la germinazione delle imminenti colture autunno-vernine”. Per i fiumi regionali, le piogge cadute negli ultimi giorni non hanno comportato incrementi idrometrici di rilievo: “Le portate medie mensili parziali di settembre risultano ancora nel complesso inferiori alle medie storiche del periodo di riferimento su tutto il territorio regionale. Relativamente al fiume Po, a partire da inizio settembre, si osserva un andamento del livello idrometrico in lieve ripresa; le portate medie mensili parziali di settembre risultano ancora confrontabili con i minimi storici del lungo periodo”.