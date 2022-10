Prc “Pieno sostegno a Infantino e Anelli contro i manifesti Pro Vita in città”

Rifondazione Comunista con una nota esprime “il proprio sostegno all’interpellanza, presentata dai consiglieri Infantino e Anelli, contro i manifesti apparsi nell’ultimo periodo a condanna di una presunta “teoria gender””. “Le rimostranze presentate dal comitato locale del Family Day – affermano – sono imbarazzanti principalmente per due motivi. Innanzitutto sono a sostegno della teoria di un fantomatico complotto ordito per creare una società di omosessualità (la “teoria gender” è qualcosa inventato da chi vuol limitare la libertà di amare e di essere per giustificare le proprie posizioni) quando, chi manifesta per il rispetto dei propri diritti di essere umano lo fa solo per questo e non per creare nuovi “adepti”. In secondo luogo lamentano una mancanza di libertà d’opinione quando sono loro i primi a non voler rispettare la libertà altrui nè tantomeno concedere ai bambini (che dicono di voler difendere in nome di chissà quale diritto divino…) la libertà di scelta e di crescita”.

“Associazioni quali il Family Day e consiglieri a loro vicini – proseguono – sono gli ultimi che possono parlare di libertà d’opinione perché vorrebbero decidere loro come le persone dovrebbero vivere la propria vita, il proprio corpo, il proprio amore e la propria famiglia, senza curarsi di privare ad altri dei loro diritti fondamentali. Negli ultimi anni ci siamo dovuti sorbire decisioni antidemocratiche (l’uscita dalla rete re.a.dy fu una decisione della maggioranza senza consultare nessuno) e vere e proprie cacce ai “libri proibiti” a spese della cittadinanza. Ora che si è tornati a parlare di diritti della comunità Lgbtq+ questi storcono il naso e si indignano – concludono -. Forse dovrebbero semplicemente rendersi conto di vivere nel 2022 e non nell’alto Medioevo”.