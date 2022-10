Punto da un calabrone mentre guida, 35enne finisce in ospedale

Si sente male dopo la puntura di un calabrone: soccorso e trasportato in ospedale. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 3 ottobre in provincia di Piacenza: un 35enne, mentre si trovava alla guida della propria auto nei pressi di Niviano, è stato punto su un braccio dall’insetto, entrato dal finestrino. L’uomo, diretto verso la Val Nure, ha iniziato ad accusare un forte dolore e, giunto a Ponte dell’Olio, ha chiesto aiuto all’interno della sede della Pubblica Assistenza della Val Nure: i sanitari presenti lo hanno soccorso, avvisando nel frattempo la centrale operativa di Parma che ha attivato l’auto infermieristica del 118. Trattato con opportuna terapia farmacologica, il 35enne è stato quindi condotto in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza.