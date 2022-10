RM Volley, Ostiano e Coop Parma protagoniste allo StarVolley 2022

Si chiude con le vittorie di Ostiano nella categoria Under 13, di Coop Parma in Under 14 e con la doppietta del RM Volley in Under 16 e 18 l’edizione 2022 del Torneo StarVolley che ha visto fronteggiarsi sui campi di Piacenza e provincia ben 27 formazioni provenienti da Nord e Centro Italia.

Un’edizione piuttosto fortunata per il torneo organizzato dal Consorzio MioVolley che, grazie ad un’organizzazione piuttosto capillare ed il supporto di altre società locali, ha saputo gestire le 311 atlete partecipanti ed i 51 membri dello staff a supporto. Grande soddisfazione traspare dalle parole di Pier Luigi Stefli (presidente Polisportiva VII Castelli Gazzola, società facente parte del Consorzio) e del sindaco di Gossolengo, dove si sono svolte le cerimonie di premiazione, Andrea Balestrieri: entrambi hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative ed il valore dello sport nel coniugare passione, divertimento e amicizie. Grande merito va anche allo staff che si è prodigato per garantire a tutte le società partecipanti il massimo supporto in un evento che rappresenta un unicum per la pallavolo piacentina.

Le gare si sono svolte a partire dal sabato pomeriggio in sette impianti tra Piacenza e provincia per arrivare a definire il tabellone della fase finale. Nella categoria Under 13 la finalissima ha visto protagoniste Terraglio e Ostiano che è riuscita a spuntarla per 2-0 (25-13; 25-15). Finale piuttosto combattuta nella categoria Under 14 dove Terraglio duella punto su punto con Coop Parma che chiude 2-0 (25-22; 25-22). Nelle categorie Under 16 e 18 i primi posti sono di marca piacentina con RM protagonista. In Under 16 battuta Coop Parma Blu (25-18; 25-19), nella finalissima Under 18 la vittoria RM arriva con un 2-1 (25-24; 25-16; 15-9) sul Coop Parma. Assegnati anche i premi individuali per le migliori giocatrici del Torneo. A vincerli Matilde Franchini (Under 13, Lurano Volley), Marta Franzin (Under 14, Terraglio), Laura Galelli (Under 16, Nure Volley), Cecilia Soragna (Under 18, Piace Volley).

LE CLASSIFICHE FINALI

UNDER 13

1: Ostiano

2: Terraglio

3: Club 76 Play Asti 2010

4: Lurano Volley

5: MioVolley

6: Coop Parma

7: Esperia Cremona

8: Club 76 Play Asti 2011

UNDER 14

1: Coop Parma

2: Terraglio

3: MioVolley

4: Castelfranco Emilia

5: Piace Volley

UNDER 16

1: RM Volley

2: Coop Parma Blu

3: Nure Volley

4: Terraglio

5: Rosignano

6: Piace Volley

7: Coop Parma Azzurra

8: Club 76 Play Asti

UNDER 18

1: RM Volley

2: Coop Parma

3: MioVolley

4: Piace Volley

5: Terraglio

6: Pode Sangio