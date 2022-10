Una tradizione che si rinnova, con un momento che intende testimoniare e rafforzare il legame con il territorio. Il sabato intenso della Pallavolo Alsenese (che proseguirà poi alle 16,30 con l’allenamento congiunto con Ripalta Cremasca) è iniziato in mattinata con l’incontro in Municipio per le ragazze della prima squadra targata Rossetti Market Conad, ricevute dall’Amministrazione comunale di Alseno. A fare gli onori di casa in sala consiliare il sindaco Davide Zucchi, presente insieme all’assessore all’Istruzione Giorgia Camoni, mentre la Pallavolo Alsenese era presente in primis con il presidente Stiliano Faroldi, insieme al consulente tecnico Mariano Guarnieri, allo staff tecnico e alle ragazze gialloblù.

“Prima del Covid – le parole del sindaco Davide Zucchi – questo era un appuntamento annuale fisso e ora ci permette di riassaporare un po’ di normalità, rappresentando un’occasione per ripartire. Inoltre, ci permette di ringraziare la società sportiva e fare l’in bocca al lupo a tutti. Questa squadra che milita in una categoria nazionale è un vanto per noi, inoltre è una società composta da persone serie, affidabili e disponibili e con cui in questi anni c’è stata un’ottima collaborazione. Saluto un imprenditore illuminato qui vicino a me, Giuseppe Rossetti, che ha grande passione per lo sport. Buon lavoro e buona stagione a tutti”.

La parola è passata allo stesso Rossetti, titolare della Rossetti Market da quest’anno title sponsor insieme a Conad della prima squadra gialloblù. “Sono lusingato delle parole del sindaco, la passione per lo sport locale c’è sempre stata. Con Rossetti Market avevo iniziato con il basket arrivando a un passo dall’A2, poi a Carpaneto con il calcio siamo passati dalla Seconda categoria alla serie D. Ora l’approccio con la Pallavolo Alsenese, Stiliano me ne parlava da tempo, l’avvento di Mariano Guarnieri come consulente tecnico è stato un passo in più, visto che da tempo dicevamo di fare qualcosa insieme. Partiamo con una sponsorizzazione, poi spero in futuro di essere sempre più presente e dare una mano maggiore. Ringrazio Conad, perno di questa società, e tutti gli altri sponsor; io sono solo l’ultimo arrivato di un panorama solido”.

Sul versante societario, il presidente Stiliano Faroldi ha ringraziato Rossetti e l’Amministrazione comunale. “Sono convinto – le sue parole – che il nostro progetto triennale ci porti a far bene. Sto seguendo la preparazione della squadra, vedo tanta voglia di fare e molto impegno”. “All’Amministrazione comunale – ha aggiunto Mariano Guarnieri – dico di starci vicino soprattutto in questi momenti del caro bollette. Grazie agli sponsor, che speriamo di aumentare di numero e consistenza. Ringrazio anche le ragazze: ho visto un grandissimo impegno negli allenamenti e questo mi lascia fiducioso per la stagione. A tutte chiedo di continuare così e di non abbattersi alle prime difficoltà. Sono convinto di aver fatto le scelte giuste tra staff e squadra sulle persone”.

La parola è poi passata al “campo”. “Per noi – ha affermato coach Federico Bonini – è un onore essere il vostro vanto, faremo di tutto per soddisfare le vostre aspettative che sono anche le nostre. Ciò che mi ha spinto a venire ad Alseno è l’ambizione di costruire qualcosa di buono e tornare nella categoria che società e ambiente meritano”. “Ad Alseno – ha fatto eco il vice Paolo Bergamaschi – ho trovato un progetto ambizioso, serio e che mi desse nuovi stimoli, ciò che cercavo. E’ un privilegio che cercherò di sfruttare al massimo per mettermi al vostro servizio”. “Nel primo mese di lavoro – ha affermato il capitano Mercedes Pieroni – ho visto come sia un gruppo composto da 12 persone che hanno voglia di lavorare e tutti insieme spingiamo verso la stessa direzione. Prima o poi i frutti si raccolgono”. Infine, la “bandiera” gialloblù, la schiacciatrice Serena Tosi, al quarto anno ad Alseno. “Siamo reduci da due anni non facili – ha concluso – siamo una squadra giovane e un ottimo gruppo. Per me è la seconda presentazione in Municipio, ringraziamo l’Amministrazione comunale anche per la riqualificazione del palazzetto dello sport dove giochiamo”.

Il momento in sala consiliare si è concluso con la consegna delle rose alle protagoniste della Rossetti Market Conad.