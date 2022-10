Sarà Senigallia ad inaugurare la stagione della Bakery Piacenza

Sarà la Goldengas Senigallia ad inaugurare la stagione 2022/23 della Bakery Piacenza, in una sfida tra due formazioni che, pur con percorsi profondamente diversi, hanno vissuto un’estate di profondo rinnovamento. I marchigiani sono reduci da una stagione semplicemente perfetta, conclusa alle semifinali promozione, e provano a divertirsi nuovamente puntando su coach Paolo Filippetti e affidandogli una squadra dinamica e già esperta della categoria: i lunghi Pozzetti (top scorer in Supercoppa con 13.3pts di media), Musci e Lemmi garantiscono solidità e capacità di aprire il campo, mentre sugli esterni attenzione a Santucci e Neri, entrambi in arrivo da Omegna ed autori di 13 e 9.5 punti di media nella positiva cavalcata in Supercoppa LNP 2022. A completare il reparto, il confermatissimo Giacomini ed il classe ‘99 Gnecchi, chiamato a confermare la crescita della scorsa stagione. Infine, l’ala Cerruti e l’esterno Valle porteranno intensità dalla panchina completando le rotazioni di una Senigallia che, proprio con il bel percorso in Supercoppa, si appresta ad essere formazione ostica nel girone C di Serie B Old Wild West 2022/23.

Coach Marco Del Re: “Senigallia ha avuto un ottimo cammino in coppa, ha giocato i quarti di finale uscendo contro Roseto, una delle favorite per la salita in serie A2. Ha dimostrato di avere già un buon gioco sia offensivo che difensivo con giocatori di categoria come: Giacomini, Santucci, Neri tra gli esterni e Pozzetti e Musci come lunghi. Noi siamo pronti, stiamo preparando la partita, dovremo giocare un match di grande attenzione e di grande intensità, come siamo riusciti a fare durate le partite di Coppa.

Il gruppo è solido sta lavorando forte e non vede l’ora di giocare questa prima partita di campionato davanti ai propri tifosi.”

Alessandro Cecchetti: “Domenica incontriamo Senigallia, una squadra importante per il nostro girone con un quintetto di giocatori sicuramente esperti per la categoria. Sarà un impegno ostico, testimoniato dall’ottima pre-stagione che ha fatto. D’altro canto, anche noi veniamo da una buona preseason, abbiamo già fatto vedere di che cosa siamo capaci; adesso si comincia a fare sul serio, è la prima giornata di campionato e fortunatamente la giochiamo in casa quindi per noi l’imperativo è assolutamente “vincere” e conquistare i due punti.

Vogliamo vincere, abbiamo fatto degli allenamenti ad alta intensità e questo è stato importante per crescere a livello individuale, ma soprattutto per creare un’identità di squadra che potrà portarci lontano.

Non vediamo l’ora che arrivi domenica, vogliamo divertirci, giocare e soprattutto stupire tutti e coinvolgere il nostro pubblico: quindi, rinnovo l’invito a tutti i tifosi della Bakery, domenica tutti al Palazzo!”

