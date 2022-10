Scazzola torna sulla panchina del Piacenza dopo l’esonero di Scalise

Ora è ufficiale, dopo l’esonero di Scalise, sulla panchina biancorossa torna Cristiano Scazzola. Ad annunciarlo una stringata nota ufficiale, ecco il testo: “Piacenza Calcio 1919 comunica di aver affidato la direzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Cristiano Scazzola. Al mister i migliori auguri per un proficuo lavoro”. Ricordiamo che Scazzola è ancora sotto contratto del Piacenza.

Manuel Scalise era stato esonerato dopo la sconfitta di domenica sul campo del Sangiuliano, la quarta dall’inizio della serie C. I biancorossi occupano attualmente l’ultimo posto in classifica con due punti.

Leggi anche Naufragio Piacenza. Serve una svolta per risollevarsi

Mister Scazzola già alla guida del Piacenza per una stagione e mezzo, era stato congedato nel maggio scorso. Era arrivato a Piacenza nel gennaio 2021, dopo l’esonero di Vincenzo Manzo, con la squadra in piena zona retrocessione, poi portata a sfiorare i playoff grazie un grande girone di ritorno. Playoff centrati nella scorsa stagione, con l’eliminazione al primo turno per mano della Juventus Under 23.