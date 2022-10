Scontro in tangenziale, trattore si ribalta. Traffico in tilt

Tangenziale di Piacenza provvisoriamente chiusa a causa di un incidente avvenuto intorno alle 7 di lunedì 3 ottobre. Lo scontro è avvenuto tra Montale e San Lazzaro, in direzione della Galleana tra una Peugeot e un trattore. Quest’ultimo si è ribaltato in mezzo alla carreggiata.

Lievemente ferito l’agricoltore alla guida, condotto in ambulanza al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di via Castello. Il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale da parte di Anas.