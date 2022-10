Scontro tra una moto e un’auto sulla strada di Pigazzano, tre feriti

Scontro tra uno scooter e una Fiat Punto sulla strada di Pigazzano. Violento l’impatto: la coppia a bordo dello scooter, una donna e un uomo di 70 anni, sono finiti a terra. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Agazzano, un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso decollato da Parma. Preoccupano le condizioni di uno dei feriti, l’uomo di 70 anni alla guida dello scooter, che avrebbe riportato una commozione cerebrale e un trauma ad una gamba. E’ stato trasportato in eliambulanza a Parma. Trasportata in ospedale a Piacenza la donna in sella allo scooter, le sue condizioni sono serie ma non gravi. Sempre in ospedale a Piacenza è stata condotta anche la 22enne alla guida della Fiat Punto, coinvolta nel sinistro. le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Rivergaro.

