Sente dolore a una gamba e perde il controllo della moto, 50enne ferito

Incidente stradale in Val d’Aveto, quando un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo. È successo nel tardo pomeriggio di domenica 2 ottobre lungo la strada statale 586 a Ruffinati di Ferriere, in Val D’Aveto. Il ferito, un 50enne milanese, era in compagnia di un amico, anche lui in moto, quando, improvvisamente, avrebbe accusato un dolore ad una gamba predendo il controllo della due ruote e cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo ha riportato una commozione cerebrale e un trauma addominale e toracico. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e in supporto anche l’auto infermieristica del 118 di Bobbio. L’infermiere, constatato il quadro clinico del ferito, ha richiesto l’invio dell’elisoccorso di Parma che è atterrato nel campo sportivo di Bobbio. Qui l’équipe medica dell’eliambulanza lo ha preso in consegna e lo ha trasferito all’Ospedale Maggiore di Parma in codice giallo.