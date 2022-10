Soresi (FdI) “Inaccettabile la richiesta di rimuovere i manifesti di Pro Vita e Famiglia”

“Inaccettabile la richiesta, avanzata dal gruppo Piacenza Coraggiosa, con la quale si chiede all’amministrazione comunale di rimuovere i manifesti apposti in alcune strade della città da parte dell’associazione Pro Vita e Famiglia poiché, secondo loro, contrari alla legge”. Così la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Sara Soresi sull’interpellanza presentata dai consiglieri Infantino e Anelli del gruppo Piacenza Coraggiosa.

“I consiglieri di Piacenza Coraggiosa – prosegue Soresi – richiamando l’articolo 23 del Codice della Strada, forse dimenticano che tale norma vieta forme di pubblicità contenente messaggi sessisti, violenti o discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, identità di genere o abilità fisiche o psichiche, ma che i manifesti apposti da ‘Pro Vita’ non attaccano alcun genere, né orientamento, limitandosi ad una libera manifestazione di pensiero, in particolare sottolineando la loro contrarietà alla “teoria gender. I casi, dunque, sono due: o i Consiglieri confondono il “gender” con l’orientamento sessuale, o la legge che ritengono violata altro non è che quell’insieme di ideologie e stereotipi che una certa parte della sinistra vorrebbe imporre alla totalità delle persone, bambini compresi”.

“Auspico – continua Soresi – che il Comune non voglia dar seguito a questa richiesta, espressione di una sinistra oscurantista che, in nome di un laicismo ateo, intende imbavagliare chiunque, con modalità del tutto lecite, esprima democraticamente idee e/o valori diversi, condivisibili o meno che siano. Ritengo – conclude – che anche a livello locale vi siano temi certamente più urgenti ed importanti da affrontare, così come le ultime elezioni politiche hanno avuto modo di dimostrare premiando i Partiti che maggiormente si sono concentrati sulle esigenze primarie della gente, accantonando il perbenismo ed il politically correct tipico di una certa parte politica”