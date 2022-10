Torna a Rivergaro la rassegna delle commedie in dialetto piacentino

Nel periodo autunnale torna a Rivergaro, presso la Casa del Popolo, la rassegna delle commedie in dialetto piacentino.“Siamo molto felici del ritorno della rassegna delle commedie dialettali – fanno sapere dall’amministrazione comunale l’assessore Andrea Mongilardi e il consigliere Gabriele Scagnelli – Questi quattro appuntamenti, oltre ad essere un omaggio al dialetto piacentino, saranno un’occasione per regalare serate di sano divertimento con un importante scopo, quello della beneficenza. Ci teniamo a ringraziare la compagnia filodrammatica Ancaranese e la Pro Loco Tramballando per questa importante collaborazione e per l’organizzazione della rassegna”.

La rassegna si aprirà sabato 8 ottobre alle ore 21 con “L’allegra Combriccola di Borgonovo” che metterà in scena la commedia “Don Luigi e il grande equivoco”. Proseguirà sabato 22 ottobre con la “Compagnia filodrammatica Val Vezzeno” che presenterà “Pigna secca e pigna verde” e sabato 5 novembre con la “Compagnia del Mulein di Travo” che porterà lo spettacolo denominato “Viva al Zio Placid”. Come sempre chiuderà la rassegna delle commedie dialettali la “Compagnia filodrammatica Ancaranese” sabato 19 novembre che presenterà “Un nvud da L’America”. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Hospice la Casa di Iris.