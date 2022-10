Una data storica per il Fiorenzuola, vero modello calcistico IL COMMENTO

Da tanto tempo non vedevamo giocare un calcio così bello, pratico, funzionale e spettacolare come quello giocato, almeno nel primo tempo, dal Fiorenzuola di Tabbiani. Schemi razionali e geometrici che trovano puntualmente smarcati i compagni nella costruzione del gioco; tutto questo sostenuto da una velocità impressionante sugli esterni grazie al gran lavoro dei centrocampisti, in particolare Oddi, Fiorini e, soprattutto, Stronati, sempre lucidi e ispirati nella manovra.

Non più assillata dalla paura della retrocessione, la squadra valdardese può legittimamente ambire a qualcosa di più importante. La qualità dei giocatori non manca, considerando anche i numerosi infortunati ancora da recuperare (oggi ha debuttato stagionalmente il difensore Cavalli). La sola riserva riguarda la condizione atletica, attualmente al top ma difficile da conservare su questi livelli (molti giocatori hanno accusato crampi, segni di indubbia stanchezza). Aver affibbiato questo 5-0 all’ex capolista Reggiana in una partita dal sapore del derby rappresenta una data storica per questa fantastica società, vero modello calcistico.