Zerba in festa per il patrono San Michele, inaugurata l’esposizione dei prodotti della montagna. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Piero Rebolini, Maria Lucia Girometta,vice sindaco di Ottone, e l’assessore di Travo Ginetto Mazzocchi. Una giornata all’insegna della convivialità e dei sapori genuini dei tradizionali gnocchi, conditi con sugo di carne e funghi, gustati nell’osteria La S’Cianza, con l’accompagnamento della fisarmonica. Per tutti partecipanti, in dono una cuffia rossa o blu gadget dell’evento; presentata anche la nuova maglietta dedicata alla provinciale 18. La Valboreca baciata dal sole saluta definitivamente l’estate e accoglie l’autunno, in attesa di nuova primavera di rinascita e di serenità per la valle.