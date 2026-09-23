23mila presenze e 585mila persone raggiunte sul web e sui social, sono i numeri della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, che – come ha precisato il curatore Alessandro Fusacchia – quest’anno ha ridotto del 25% gli eventi rispetto all’anno passato. A Palazzo Gotico domenica pomeriggio si è svolta la tradizionale cerimonia conclusiva, con i ringraziamenti e le parole degli organizzatori. A parlare per primi i curatori scientifici Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che hanno rimarcato quanto sia presente la domanda di filosofia nella società, purchè sia immersa nei problemi del nostro tempo, del contemporaneo. “La filosofia è stato per molto tempo raccontata come qualcosa di noioso – ha detto Gancitano – in realtà è pensiero che si trasforma in azione e può avere un impatto nella nostra vita. Per questo motivo, nella storia non è mai detta l’ultima parola: quest’anno ‘paura’ è stata una parola ripetuta più volte nel corso dei nostri incontri. Ma se tante persone si mettono insieme, davvero non è detta l’ultima paura”.

“Mai sentito come quest’anno il calore di chi ha partecipato al Festival, – ha ammesso Fusacchia – di tanta gente che per la prima volta è venuta a Piacenza. Attraversare vuol dire anche tenere lo sguardo su di se’, poi viene qualcuno da fuori e ti fa capire quello di bello e buono c’è e che non vedi”.

di 19 Galleria fotografica Il finale del Festival del Pensare Contemporaneo









Il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi ha ricordato i primi passi del Festival mossi quattro anni fa: “Eravamo consapevoli e lo siamo ancora più adesso che la conoscenza è una leva fondamentale per lo sviluppo del territorio. Non ci basta solo promuovere iniziative di altri, ma anche sostenere iniziative come questa che fanno crescere la comunità, che è sostenibile in grado di crescere sul territorio. Il Festival costa un milione e 50mila euro e grazie alla qualità della proposta, abbiamo potuto trovare sponsor che ci aiutano a sostenere il peso finanziario, e non è poco considerando anche la parte educativa, che pesa per il 30%, è coperta dal Ministero dell’Istruzione, così come altri contributi arrivano dalla Fondazione (al 30%), così come dal Comune. Ma non sarebbe possibile realizzarlo senza il contributo di privati, a partire dal main sponsor Banche Generali”. “Continueremo a farlo, – ha ribadito – fino a quando ci sarà questa risposta dalla gente, di Piacenza e non. In base a questo riscontro che abbiamo deciso di candidarci a capitale europea della cultura”.

Il sindaco Katia Tarasconi ha evocato un’immagine di questi giorni, quella delle “persone che vengono ad ascoltare e restano lì, si fermano. Lo hanno notato tanti dei relatori presenti al Festival. Il risultato che siamo riusciti a portare a casa in 4 anni è incredibile e dobbiamo esserne orgogliosi. Il Festival è l’antiditoto alle cose sguaiate, alla logica dello scontro, non dobbiamo sempre essere d’accordo ma possiamo discutere e confrontarci con il ragionamento. Il 30 settembre prendo aereo per Bruxelles per la nostra candidatura a capitale europea della cultura nel 2033 e parlerò anche di questo festival”. Nulla è stato svelato rispetto al tema della prossima edizione, solo le date: il 23 e il 27 settembre 2027.