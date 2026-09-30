“A Oleshky oltre 2mila civili in trappola” L’appello dell’associazione Nadiya

GUERRA IN UCRAINA, A OLESHKY OLTRE 2.000 CIVILI IN TRAPPOLA. SERVE SUBITO UN CORRIDOIO UMANITARIO – L’appello dell’associazione Nadiya Piacenza per chiedere l’apertura immediata di un corridoio umanitario sicuro, un cessate il fuoco locale e l’accesso senza ostacoli per l’evacuazione dei civili e la consegna di aiuti. Ecco il testo:

Oltre 2000 civili (tra cui circa 50 bambini) sono bloccati nell’area di Oleshky, nella regione di Kherson. Mancano completamente cibo, acqua potabile e medicinali. I rifornimenti alimentari sono fermi da fine maggio. L’ONU e l’Ucraina denunciano il blocco delle evacuazioni e gli attacchi dei droni russi sui civili.

A Oleshky, cittadina situata sulla sponda sinistra del fiume Dnipro, (occupata dalle forze russe nella regione di Kherson), la situazione umanitaria è precipitata in un’emergenza assoluta. Le persone vivono sotto il costante attacco di bombardamenti e droni FPV che mettono a rischio chiunque tenti di muoversi anche solo per carcare il cibo o acqua.

Nonostante gli accordi tecnici e l’elenco dei civili pronti all’evacuazione definiti dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e dalle autorità ucraine, la parte russa continua a negare il cessate fuoco e il via libera definitivo alla missione umanitaria.

Il 16 settembre 2026 Dmytro Lubinets, Commissario della Verkhovna Rada ucraina per i diritti umani, ha confermato oltre 176 segnalazioni ufficiali di Ombudsman e verificato la situazione di centinaia di 358 residenti che necessitato di evacuazione medica immediata. Molti cercano la fuga attraversando autonomamente i campi minati e rischiando di essere colpiti dai droni, pur di non rimanere nella “trappola mortale” della città.

Negli ultimi giorni di settembre 2026, la tragedia di Oleshky è stata portata all’attenzione del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal Ministero degli Esteri ucraino e dai rappresentanti dell’ONU. Gli ultimi rifornimenti della città risalgono al 26 maggio. La popolazione locale e stremata dalla fame. Di recente le forze di Difesa ucraine sono riuscite a consegnare 4.000 kg di viveri di emergenza tramite droni, ma si tratta di una soluzione tampone che non può risolvere il dramma di migliaia di persone di fronte all’imminente inverno.

Chiediamo l’apertura immediata di un corridoio umanitario sicuro, un cessate il fuoco locale e l’accesso senza ostacoli per l’evacuazione dei civili e la consegna di aiuti. Chiediamo il sostegno delle istituzioni italiane, delle organizzazioni umanitarie, dei media e della cittadinanza nel dare voce a questa tragedia ed esercitare la pressione diplomatica.