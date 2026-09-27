Sarà il momento clou della giornata conclusiva del Festival del Pensare Contemporaneo, preceduto dalla cerimonia di chiusura: alle 18,30 di domenica 27 settembre a Palazzo Gotico verrà conferito il Premio Internazionale del Pensare Contemporaneo a Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, l’enciclopedia scritta da chiunque, per chiunque, gratis. Il riconoscimento arriva nell’ambito della quarta edizione del Festival: prima di Wales erano saliti sul palco pensatori come il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han e lo scrittore cileno Benjamin Labatut. Quest’anno il comitato di Rete Cultura Piacenza, il Comune e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha deciso di guardare altrove, premiando chi più di chiunque ha cambiato il modo in cui accediamo all’informazione nel nuovo millennio.

Wales ritirerà il premio a Palazzo Gotico, durante la chiusura del Festival, e terrà una lectio magistralis legata al filo conduttore di quest’anno, “Attraversiamo. Lasciare/Approdare”, partendo anche dal suo ultimo libro, The Seven Rules of Trust. Non è un abbinamento casuale: la storia di Wikipedia è essa stessa un attraversamento continuo di confini linguistici, culturali e disciplinari, e dimostra come la fiducia tra sconosciuti possa costruire qualcosa di enorme, come un’infrastruttura di conoscenza condivisa a livello globale.

di 14 Galleria fotografica Il finale del Festival del Pensare Contemporaneo









Annullato “Quaglie Sovversive” in piazza Cavalli, ancora posti disponibili a Palazzo Farnese per il Gala di danza

Il prolungamento della chiusura totale del traffico aereo dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa, a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica dell’Etna, ha bloccato in Sicilia il cantautore e polistrumentista siracusano Marco Castello, atteso questa sera a Piacenza come protagonista, in dialogo con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, del concerto filosofico “Quaglie Sovversive”, appuntamento conclusivo del Festival in piazza Cavalli.

L’evento, che già aveva dovuto registrare per cause di forza maggiore il forfait di Roy Paci, operato d’urgenza nei giorni scorsi per un improvviso problema di salute, è pertanto annullato.

Il Festival del Pensare Contemporaneo avrà comunque la sua chiusura tra musica e arte con lo spettacolo “Oltre il passo. Quando la danza diventa attraversamento”, che alle 20.30 vedrà protagonisti sul palco, nella suggestione delle architetture di Palazzo Farnese, i ballerini del programma televisivo “Amici”. I biglietti ancora disponibili – al costo agevolato di 10 euro per gli studenti e per gli allievi delle scuole di danza – possono essere acquistati online sino alle 19 al link diretto https://teatripiacenza.it/event/oltre-il-passo, oppure rivolgendosi alla biglietteria del Teatro Municipale, aperta dalle 16 alle 19. Eventuali tagliandi rimanenti saranno acquistabili all’ingresso di Palazzo Farnese a partire dalle 19.30.

La parabola di Jimmy Wales ha i contorni di una vera e propria anomalia digitale. Ex trader nei mercati dei futures con la passione per la filosofia e la tecnologia, intraprese la sua avventura editoriale con Nupedia, un’enciclopedia online pensata in modo tradizionale, con esperti accademici alla tastiera e un processo di revisione a 7 fasi, che determinava tempi di pubblicazioni estenuanti. La svolta arrivò il 15 gennaio 2001 quando Wales, insieme al filosofo Larry Sanger, decise di applicare la tecnologia wiki per creare un progetto collaterale libero e aperto a chiunque: nacque così Wikipedia. Nel contesto del web d’inizio millennio – dominato dai primi motori di ricerca, ben prima dell’avvento dei social network e degli smartphone – l’idea di un’enciclopedia scritta da anonimi volontari sembrava un’utopia destinata a soccombere al caos o al vandalismo. Invece, come evidenziato anche dalle recenti analisi per il traguardo del quarto di secolo di Wikipedia, la scelta cruciale di Wales fu quella di rinunciare al profitto, fondando nel 2003 la Wikimedia Foundation no-profit. Scegliendo di sostentarsi unicamente tramite donazioni ed evitando la pubblicità, Wales ha salvaguardato l’indipendenza del sito, rendendo Wikipedia uno degli ultimi grandi “beni comuni della rete” (il settimo sito più visitato al mondo e l’unico non gestito da una Big Tech).