Alla Passerini la mostra sulle colonie per l’infanzia del fascismo

Passerini Landi, è visitabile la mostra “Siam figli dell’aria, siam figli dell’onda. La pedagogia del regime fascista attraverso le immagini delle colonie per l’infanzia in Emilia Romagna”. Inaugurazione venerdì 2 ottobre.

È visitabile da martedì 29 settembre a sabato 17 ottobre presso lo spazio espositivo al pianoterra della biblioteca Passerini Landi la mostra dedicata alle colonie per l’infanzia emiliano-romagnole in epoca fascista, promossa da Isrec Piacenza, in collaborazione con la biblioteca Passerini Landi. Il percorso espositivo si compone di due sezioni: la prima “Colonie per l’infanzia sulla riviera romagnola. Pedagogia e architetture di regime”, realizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, si concentra in particolare sugli anni Trenta e sulle macro realizzazioni che videro il regime fascista investire molte risorse sull’educazione dei giovani; la seconda “Colonie estive per l’infanzia nel piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare”, realizzata dall’Isrec di Piacenza in collaborazione con la biblioteca Passerini Landi, si concentra sulle colonie piacentine fluviali, marine e montane, recuperando le peculiarità del nostro territorio nel panorama dei progetti di educazione fascista. L’inaugurazione si terrà venerdì 2 ottobre alle ore 17.30 presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi.

Interverranno: lo storico Stefano Pivato con un intervento dal titolo “Il fascismo ha fatto anche delle cose buone?” e Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna, con “Un grande progetto di regime”. Seguirà la visita alla mostra, guidata dalle curatrici Daniela Morsia e Barbara Spazzapan. Sono previste visite guidate per gruppi e scuole, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Necessaria la prenotazione via mail a didattica.isrecpc@gmail.com. Per informazioni: tel. 0523 492410 email biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it