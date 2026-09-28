All’Ostreria Fratelli Pavesi il premio regionale della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027

Osteria Francescana (Modena), Antica Osteria del Mirasole (San Giovanni in Persiceto – BO), Ostreria Fratelli Pavesi (Podenzano – Piacenza), ME (Ferrara): sono i quattro locali dell’Emilia-Romagna che hanno conquistato la vetta nella Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, ottenendo l’ambito premio regionale nelle tre categorie – ristorante, trattoria e pizzeria – con un ex aequo. La guida, edita da Falstaff Italia e presentata oggi a Milano, dà valore all’esperienza, andando oltre la semplice proposta culinaria per considerare anche tutti quei parametri che consentono all’ospite di sentirsi davvero a proprio agio, dalla location al servizio di sala, fino all’accoglienza da parte dell’oste.

Frutto del lavoro di un team di giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore, ma anche delle segnalazioni della community, alla base della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 c’è l’approccio contemporaneo che contraddistingue la testata, in linea con lo stile iconico del network europeo di cui è parte, ovvero la volontà di raccontare il cibo e il vino con uno sguardo attuale, fresco e accessibile, capace di coniugare autorevolezza, fruibilità e intrattenimento. La guida nasce come un progetto multimediale, disponibile sia in formato cartaceo che sotto forma di App, scaricabile gratuitamente, intuitiva ed accessibile. Il database italiano, composto da 3.000 indirizzi, si integra con quello europeo grazie al network di Falstaff, per consentire all’utente di avere sempre un riferimento a portata di mano quando si tratta di programmare un pranzo, una cena o anche semplicemente una pausa gustosa. Nel corso della presentazione sono stati assegnati i “Restaurant Awards Falstaff Italia 2027”: oltre ottanta riconoscimenti, tra premi speciali e regionali.