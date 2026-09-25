Tra il mito tenebroso di Frankenstein di Mary Shelley e l’immagine del cannocchiale puntato sugli astri, capace di permettere scoperte incredibili a Galileo, che tuttavia sceglieva in autonomia dove orientarlo. Oscilla tra queste due immagini opposte la rappresentazione dell’intelligenza artificiale, che da qualche anno ha invaso le nostre vite, mutato esperienze e percezioni, quelle professionali e quelle private, fino a prefigurare futuri distopici segnati dal dominio sull’uomo delle macchine.

E’ per questo che all’ex Chiesa del Carmine, popolata di studenti e docenti universitari in occasione della Notte dei Ricercatori, è accorso un foltissimo pubblico ad ascoltare uno degli incontri più attesi del Festival del Pensare Contemporaneo. “Come non diventare noi i robot – scienza, potere e nuove relazioni nell’era delle macchine intelligenti” è stato aperto da Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, che non ha indugiato a porre “l’argomento di cui tutti parlano” alle sue qualificate interlocutrici, Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, e Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano: “In che modo si può usare l’intelligenza artificiale come una risorsa?”

di 43 Galleria fotografica Festival del Pensare Contemporaneo, la seconda giornata









Bencivelli ha esordito citando una frase tratta dal libro più recente di Gallavotti “Il futuro è già qui – cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale” evidenziando che probabilmente l’AI “ci ha fatto paura ancor prima che qualcuno la realizzasse”. “E’ quasi normale – ha risposto – che ci provochi ansia, dato che chiamiamo questa tecnologia come la caratteristica chiave del nostro processo evolutivo: l’intelligenza. L’intelligenza artificiale è un ‘programma che impara a fornire risposte dopo essere stato addestrato tramite esempi’: la nostra paura nasce dal pensiero che l’uomo stia costruendo qualcosa che non riesca più a controllare”.

D’accordo con questa prospettiva anche Donatella Sciuto, che ha affermato come “la macchina possa agire in un modo non previsto rispetto a quello progettato”. “Non essendo un essere umano – ha fatto notare – non è possibile tracciare il suo percorso algoritmico dall’inizio alla fine, che resta in parte sconosciuto. Non si può dare per scontato che comprenda come un essere umano, si tratta infatti di un ‘amplificatore e non di un sostituto cognitivo”. “È molto importante allora – ha proseguito – verificare le risposte dell’AI perchè c’è il rischio che questi sistemi ci disabituino anche a pensare, invece bisogna ragionare e argomentare i risultati che ci vengono forniti. Si può rinunciare all’insegnante come unica fonte del sapere, ormai non è più così, ma non si può rinunciare all’apprendimento, le tecnologie cambiano e, se non si acquisiscono competenze di base, mancheranno per il futuro”.

Dunque cosa vogliamo che la macchina non faccia? Gallavotti si è soffermata su uno degli effetti collaterali dell’utilizzo dei sistemi come ChatGpt: le sue lusinghe. “Fanno leva su questo fattore nei confronti di chi li interrogano, ci ricordano di come possa essere bello sentirsi lusingati dall’intelligenza artificiale che, a differenza delle tecnologie precedenti, cerca quasi di esserci amica. Il nostro cervello non ha un meccanismo di difesa contro questo, bisogna però ricordarsi che non si tratta di un vero contatto umano; è un errore pensare in questo modo e soprattutto i bambini potrebbero farsi affascinare”. Sia Sciuto che Galavotti hanno riconosciuto come ormai i sistemi di AI siano parte integrante delle nostre vite anche in ambito lavorativo: “Ma così come aumenta la nostra capacità di ricerca, dovrebbe crescere anche la nostra capacità di interrogarci”.