Arriva con l’ultimo treno, l’amica non risponde: i carabinieri in aiuto di una 21enne

Una 21enne originaria di Lecco ha ricevuto assistenza nella notte dai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). La giovane si è venuta a trovare infatti in una situazione spiacevole dopo essere arrivata con l’ultimo treno della notte. Disorientata in una città che non conosceva, è stata accolta in caserma fino all’arrivo di un amico da Milano. Era arrivata a Fiorenzuola d’Arda con l’ultimo treno utile per raggiungere un’amica, ma una volta scesa non era più riuscita a contattarla. Senza conoscere il suo indirizzo e non essendo mai stata in città, la ragazza si è fatta prendere dal panico, scoppiando in lacrime.

A darle assistenza è intervenuto un equipaggio dei militari, che l’ha accompagnata in caserma, offrendole un luogo sicuro nel quale attendere l’arrivo di un amico di fiducia. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre. La giovane, una 21enne originaria di Lecco, aveva raggiunto Fiorenzuola per incontrare un’amica del posto, che le aveva pagato il biglietto ferroviario. All’arrivo, tuttavia, l’amica non rispondeva ai suoi tentativi di contatto. Non conoscendone l’indirizzo di residenza e non avendo familiarità con il luogo, la 21enne si è ritrovata sola e senza sapere dove andare. Intorno alle 23 e 30, un amico della ragazza ha segnalato ai carabinieri la situazione di difficoltà: la giovane si trovava nei pressi della stazione ferroviaria, impaurita e in lacrime. L’uomo si era messo in viaggio da Milano per raggiungerla. La 21enne è rimasta in caserma fino all’arrivo dell’amico. Un’attenzione dell’equipaggio del Radiomobile tradotta, in questa occasione, in un aiuto semplice e concreto: non lasciare sola una ragazza impaurita e accoglierla al sicuro fino all’arrivo di una persona di fiducia.