Aumentano le iscrizioni in Cattolica: a Piacenza crescita del 13,2%

Sono in crescita i nuovi iscritti all’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’Ateneo registra un andamento complessivamente positivo delle nuove immatricolazioni, con un aumento nell’ordine del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno accademico (12.236 al 22 settembre 2026 contro gli 11.834 del 2025). Nella sede di Piacenza la crescita riguarda sia le lauree di primo livello (+12,4%) sia quelle di secondo livello (+14,3%), con un incremento complessivo del 13,2%. L’incremento interessa sia i corsi di laurea di primo livello (+3%) sia quelli di secondo livello (+4,2%). Nei cinque campus, inoltre, sul totale dei nuovi iscritti si rileva una forte presenza di studentesse e di studenti internazionali, pari al 7%: elevato il numero di giovani provenienti da tutti i continenti che hanno scelto corsi di laurea triennale (10%). Una tendenza positiva confermata anche nelle lauree magistrali (5%). Nel complesso, rispetto all’anno precedente, la crescita degli iscritti internazionali è pari al +13,4%, una percentuale che testimonia l’attrattività dell’Ateneo nel contesto globale.

È questo, in sintesi, il quadro che emerge dai dati sulle immatricolazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’anno accademico 2026/2027. Un quadro in evoluzione che però indica il consistente interesse per l’offerta formativa dell’Ateneo, come mostrano i risultati rilevanti raggiunti da numerosi corsi di laurea delle 12 Facoltà presenti nei cinque campus: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma. “Il buon andamento che stiamo riscontrando nelle immatricolazioni è frutto di un lavoro improntato alla cura della relazione con lo studente, alla qualità dell’offerta formativa e a una missione educativa che fonda la sua competitività sui valori, e non su logiche di mercato. Un’Università che vuole essere un luogo in cui si fa esperienza del sapere oltre l’aula. È questa la nostra cifra distintiva, che ci ha consentito di articolare un’offerta formativa, in grado di affrontare le grandi questioni del nostro tempo, riconosciuta e riconoscibile, anche a livello globale”, afferma la rettrice dell’università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli. “Tale crescita, infatti, è accompagnata da una consistente presenza di iscritti internazionali, segno di un Ateneo aperto. In questa prospettiva, l’Università Cattolica del Sacro Cuore si propone come un player consolidato non più soltanto in ambito nazionale, ma europeo, nella capacità di attrarre e trattenere talenti. Non dimentichiamo che siamo la più grande università cattolica d’Europa. La nostra missione è essere un Ateneo aperto ai talenti e capace di promuovere la circolarità del capitale umano”, continua la rettrice Beccalli.

Nella sede di Milano gli immatricolati sono 8.826, con un aumento del 2,1% (l’anno scorso rispetto allo stesso periodo erano 8.647). Un risultato trainato soprattutto dai corsi di primo livello, che segnano un incremento del 3,6% (5.497 contro 5.307). Il dato più significativo riguarda la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che registra una rilevante crescita. Accanto a questo risultato si colloca la tendenza positiva di Psicologia, che supera il dato finale dello scorso anno, manifestando un consolidamento ormai stabile. Buone le performance anche di altre Facoltà, tra cui Economia, Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Nel campus molto positivo l’andamento delle iscrizioni di studenti internazionali che fa segnare il 10% sul totale nelle lauree triennali e il 5% in quelle magistrali. A Piacenza la crescita riguarda sia le lauree di primo livello (+12,4%) sia quelle di secondo livello (+14,3%), con un incremento complessivo del 13,2%. A Cremona si segnala un’espansione degli iscritti triennali a Scienze agrarie, alimentari e ambientali (+76,9%) e di quelli ai percorsi di secondo livello delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Psicologia.

A Brescia le iscrizioni sono trainate dai percorsi di laurea di più recente attivazione, che si contraddistinguono anche per il numero di iscritti internazionali (6%). Nelle lauree di primo livello, infatti, sono molto positivi i trend del corso in lingua inglese Business and Finance, interfacoltà tra Scienze bancarie, finanziarie e assicurative ed Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza, che segnala una crescita del 25%, proprio in virtù dell’elevata quantità di studenti provenienti da altri paesi. Nelle iscrizioni alle lauree magistrali, l’incremento è pari al 16,2%, grazie a percorsi innovativi come quello in Artificial Intelligence for Banking and Finance, che ha per capofila la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali ed è in forte espansione rispetto allo scorso anno. A Roma i dati relativi alla Facoltà di Medicina e chirurgia sono in evoluzione, in attesa degli scorrimenti della graduatoria finale. Particolarmente positivi i trend relativi agli altri corsi di laurea attivi nella sede. Per quanto riguarda la Facoltà di Economia l’aumento è del 19,8%, e rilevanti sono le performance del nuovo corso di laurea magistrale Psicologia clinica e della salute: dall’ospedale al territorio, interfacoltà tra Medicina e chirurgia e Psicologia.