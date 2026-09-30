Avis Provinciale Piacenza e Liceo Cassinari insieme per un progetto dedicato alla solidarietà

Nella sede Avis di via Nino Bixio 2 sarà inaugurata l’opera realizzata dagli studenti dell’indirizzo di Grafica. L’illustrazione scelta porta la firma di Sofia Barbieri e Mathilda Rivoli.

Un’opera nata dall’incontro tra il mondo della scuola e quello del volontariato per raccontare, attraverso il linguaggio immediato dell’arte, il valore del dono e della partecipazione.

Sabato 3 ottobre, alle ore 11, nella sede di AVIS Provinciale Piacenza ODV, in via Nino Bixio 2, sarà inaugurata l’illustrazione realizzata dagli studenti del Liceo artistico “Bruno Cassinari” e destinata ad accogliere donatori, volontari e visitatori all’ingresso della struttura.

Il progetto ha coinvolto gli studenti che, durante lo scorso anno scolastico, frequentavano la classe terza dell’indirizzo di Grafica, coordinati dal professor Roberto Dapoto.