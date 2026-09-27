Attraversare il cambiamento: Banca Generali al Festival del Pensare Contemporaneo tra cultura e finanza sostenibile

Banca Generali torna al Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza come main sponsor della quarta edizione, confermando il proprio sostegno a una manifestazione che riunisce alcune delle voci più autorevoli, italiane e internazionali, della cultura, della scienza, dell’economia, dell’arte e della società civile. Un appuntamento pensato per stimolare il confronto sui grandi cambiamenti del presente e sulle prospettive future.

«Per Banca Generali, sostenere il Festival significa valorizzare il confronto, la partecipazione e il legame con i territori. È la conferma del nostro impegno per una cultura capace di favorire la crescita sostenibile, il dialogo tra generazioni e la comprensione delle trasformazioni del presente, offrendo strumenti utili per affrontarle con consapevolezza e con uno sguardo rivolto al lungo periodo», ha spiegato Stefano Lenti, Responsabile Reti Commerciali di Banca Generali, nel videomessaggio trasmesso durante la cerimonia di apertura.

Il tema dell’edizione 2026, «Attraversiamo. Lasciare/approdare», invita a vivere il cambiamento come un’esperienza condivisa e un’occasione di apertura: lasciare ciò che trattiene per immaginare nuovi futuri, costruire relazioni e generare valore per le comunità. Un percorso che mette al centro la capacità di orientarsi nelle transizioni e di trasformare l’incertezza in nuove possibilità.

Una finanza più etica e sostenibile, capace di accompagnare famiglie, imprese e territori verso il futuro, è stata al centro dell’intervento di Elena Leonardi, Responsabile Sostenibilità di Banca Generali. La manager ha preso parte all’incontro «Non c’è più l’economia di una volta. L’etica può rifondare la finanza?», dedicato al ruolo del risparmio nella costruzione di un modello economico più responsabile e alla necessità di coniugare sviluppo, rendimento e impatto nel tempo.

“Sostenibilità e rendimento non sono in conflitto in una prospettiva di medio-lungo termine. Per crescere e prosperare nei prossimi decenni, un’azienda ha bisogno di regole chiare e di un forte impegno da parte degli organi societari e del management. Tutto parte dalla governance: senza regole, responsabilità e una visione condivisa non può esserci sostenibilità”, ha affermato Leonardi.

Leonardi ha quindi richiamato il ruolo delle private bank come Banca Generali: “Il nostro compito è mettere in relazione il risparmio delle famiglie con le imprese impegnate a costruire modelli di business e un’economia più sostenibili. Per farlo, affianchiamo i clienti nella comprensione delle loro preferenze di investimento e li aiutiamo a tradurle in progetti concreti e scelte consapevoli, coerenti con i loro obiettivi. Allo stesso tempo, accompagniamo gli imprenditori nella ricerca delle soluzioni più adatte a rendere sempre più sostenibili le loro aziende, favorendone la capacità di innovare e creare valore nel lungo periodo”.