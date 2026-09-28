Biblioteche Passerini Landi e Anguissola, martedì 29 settembre la riapertura al pubblico
Più informazioni su
Riapriranno al pubblico domani, martedì 29 settembre – secondo i consueti orari – le biblioteche comunali Passerini Landi e Giana Anguissola. Proseguono nel frattempo – informa il Comune di Piacenza – i lavori sulla rete elettrica interna delle due strutture. Per motivi di sicurezza, la situazione sarà monitorata quotidianamente e, qualora necessario, il servizio potrà essere nuovamente sospeso nei prossimi giorni. Eventuali variazioni d’orario saranno comunicate tempestivamente agli utenti attraverso i consueti canali di informazione.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.