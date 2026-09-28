Biblioteche Passerini Landi e Anguissola, martedì 29 settembre la riapertura al pubblico

Riapriranno al pubblico domani, martedì 29 settembre – secondo i consueti orari – le biblioteche comunali Passerini Landi e Giana Anguissola. Proseguono nel frattempo – informa il Comune di Piacenza – i lavori sulla rete elettrica interna delle due strutture. Per motivi di sicurezza, la situazione sarà monitorata quotidianamente e, qualora necessario, il servizio potrà essere nuovamente sospeso nei prossimi giorni. Eventuali variazioni d’orario saranno comunicate tempestivamente agli utenti attraverso i consueti canali di informazione.