Nibbiano superlativo: stende il ChievoVerona e guida da solo il girone (2-0)

NIBBIANO&VALTIDONE – CHIEVOVERONA 2-0 (FINALE) Boschetti al 56′; Lancellotti 89′

Un Nibbiano&Valtidone superlativo supera la corazzata ChievoVerona e dopo cinque giornate si ritrova capolista solitaria del girone B della Serie D. I ragazzi di mister Rastelli stendono i veneti con due reti, entrambe nel secondo tempo: al 56′ Boschetti sblocca la gara, e nel finale Lancellotti sigla il risultato finale. Una vittoria meritata, dopo la prima frazione con qualche sofferenza i valtidonesi impongono il loro gioco e superano gli ambiziosi avversari coi quali condividevano la prima piazza. Ora Nibbiano&Valtidone con 15 punti guarda dall’alto tutte le altre squadre. Fin dove potrà arrivare?

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Nibbiano&Valtidone-Chievo Verona 2-0

Nibbiano&Valtidone (3-5-2): Guerci; Tambussi, Suardi, Boccenti; Autiero, Panigada (15′ st Marino), Filiciotto (33′ st Hasanaj), Boschetti (33′ st Palesi), Castegnaro; Grasso (42′ st Lancellotti), Mencagli (29′ st Spaviero). A disp: Taina, Confalonieri, Patitucci, Pajonk. All: Rastelli.

ChievoVerona (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Carbone (27′ st Jassey), Bordo (25′ st Ciccone), Martic (38′ st Carannante), De Cerchio (36′ st Paloschi), Trillò; Minessi (27′ st D’Este), Vuthaj. A disp: Petrone, Ionita, Agnelli, Sturli. All: Didu.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato (Nannipieri-Ginanneschi).

Reti: 11′ st Boschetti, 45′ st Lancellotti.

Note: Spettatori 900 circa. Ammoniti: Carbone,Vuthaj, Filiciotto. 1-5.

Recupero: 0′-5′.

LA CRONACA

Raddoppio del Nibbiano con Lancellotti all’89’

Gol dei padroni di casa del Nibbiano&Valtidone, che passano in vantaggio dopo 11′ dall’inizio della ripresa con Boschetti.

Finisce a reti bianche il primo tempo al Curtoni d Borgonovo.

Le formazioni ufficiali:

NIBBIANO&VALTIDONE: Guerci, Tambussi, Boccenti, Suardi, Filiciotto, Boschetti, Panigada, Castegnaro, Autiero, Grasso, Mencagli. All. Rastelli.

CHIEVOVERONA: Arlanch, Bordo, Salvi, Vuthaj, De Cerchio, Carbone, Martic, Canterella, TRillò, Bane, Minessi. All. Didu.

Al Curtoni di Borgonovo si sfidano le prime della classe, uniche due formazioni a punteggio pieno: e se il Chievo del ds piacentino Luca Matteassi era indicato a inizio stagione fra le favorite in ottica promozione, il Nibbiano è la vera rivelazione di questo avvio di campionato, con quattro vittorie in altrettante partite. Si troveranno di fronte il miglior attacco (quello del Chievo, con nove reti) e la miglior difesa (un solo gol subìto dal Nibbiano) in una partita chiamata a testare le ambizioni della squadra di Rastelli, che non vuole smettere di stupire.