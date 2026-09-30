Cade in bicicletta, soccorso bambino di 10 anni a Ponte dell’Olio

Intervento dei soccorsi del 118 nel pomeriggio del 30 settembre a Ponte dell’Olio per un bambino caduto in bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nei pressi del campo sportivo: pare che il bambino, di 10 anni, sia caduto da solo senza il coinvolgimento di altri, riportando una ferita all’addome.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno stabilizzato e trasportato all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

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