Cade in moto sulla strada del Penice, soccorso 49enne

Brutta caduta per un centauro sulla strada del Passo Penice nel Comune di Bobbio, interviene l’eliambulanza. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 13,30, nei pressi della località Sassi Neri: non ci sono altri mezzi coinvolti, un 49enne avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e l’eliambulanza giunta da Parma lo ha trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie.

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