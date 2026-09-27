Cade in moto sulla strada del Penice, soccorso 49enne
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Brutta caduta per un centauro sulla strada del Passo Penice nel Comune di Bobbio, interviene l’eliambulanza. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 13,30, nei pressi della località Sassi Neri: non ci sono altri mezzi coinvolti, un 49enne avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e l’eliambulanza giunta da Parma lo ha trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie.
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