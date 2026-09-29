“Calci d’angelo” per sostenere Aism: torneo e donazione nella sede della Finanza

Lunedì 28 settembre, alla presenza del Prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani e delle massime autorità istituzionali, si è svolto, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l’evento sportivo “Calcio d’Angelo” finalizzato alla raccolta di fondi a favore della Sezione Provinciale di Piacenza dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’iniziativa benefica, promossa dal Coni di Piacenza e dalle Fiamme Gialle Piacentine – si legge nella nota – e giunta alla sua seconda edizione, ha mirato alla replica del torneo organizzato con successo nel settembre 2025, quando furono raccolti fondi a favore della “Confraternita di Misericordia di Piacenza”.

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Con la viva partecipazione delle istituzioni piacentine, l’occasione sportiva ha costituito un momento di incontro e di sport che si è tradotto in un’iniziativa benefica a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 che mira a rappresentare, orientare e supportare le persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate.

L’evento sportivo, come lo scorso anno, ha visto lo svolgimento di un torneo di calcetto misto (uomini e donne) con la presenza di otto rappresentanze sportive delle principali istituzioni del nostro territorio: oltre alla Guardia di Finanza, hanno preso parte anche una aliquota di personale del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Croce Rossa e dell’Anpas.

Le partite dalla durata di 15 minuti, con fase a gironi da 4 squadre ciascuna e successive semifinali e finale, hanno portato alla meritata vittoria della rappresentanza dell’Anpas. La significativa somma di 4260 euro, raccolta nell’occasione, è stata devoluta interamente alla Sezione Provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a testimonianza della vicinanza alla Comunità locale da parte del Coni e della Guardia di Finanza, Forza di Polizia a vocazione sociale, nel solco della propria tradizione e dei principi ideali che ne costituiscono il fondamento.