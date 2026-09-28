Cambio medico a Monticelli: l’Ausl estende l’orario degli sportelli

Da martedì 29 settembre a giovedì 1° ottobre lo sportello unico CUP della Casa della Comunità di Monticelli inizierà a ricevere il pubblico con due ore d’anticipo rispetto al solito, restando quindi aperto in via eccezionale dalle 8 alle 13. È comunque garantita la normale attività dello sportello dedicato all’accettazione prelievi. L’estensione degli orari è una misura adottata dall’Azienda Usl di Piacenza “per gestire l’eccezionale afflusso di richieste relative alle pratiche di scelta del medico di medicina generale, in seguito all’avvio del nuovo ambulatorio di medicina della dottoressa Ranee Donelli”.

La domanda per la scelta o il cambio del medico di famiglia può essere presentata anche nei vicini sportelli di Cortemaggiore e Fiorenzuola. Per evitare la fila allo sportello è inoltre possibile presentare la domanda anche online sull’apposito portale Cambio medico (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd) è possibile inviare la richiesta anche senza SPID) oppure sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.