Canottieri Ongina convince anche in trasferta contro la Pallavolo Cremonese

Nuovo successo informale in quattro set per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che bissa il 3-1 di Monticelli piegando nuovamente, questa volta in trasferta, la Pallavolo Cremonese nel secondo allenamento congiunto della stagione. A scavare il solco, soprattutto l’attacco (52% di positività contro il 34 locale), con i gialloneri spinti soprattutto dallo schiacciatore Alex Reyes (18 punti) e dall’opposto Henry Miranda (16).

“Purtroppo – il commento di coach Gabriele Bruni – abbiamo dovuto affrontare questo test con alcune defezioni, con l’influenza che ha messo ko Lorenzo Mari e Daniel Imokhai, facendoci arrivare un po’ contati all’appuntamento. Nonostante questo, ci sono state buone risposte sia dal punto di vista del gioco sia dal saper rimanere in partita e dentro il match. E’ la seconda uscita che facciamo, è andata bene, ma mancano ancora tre settimane all’esordio in campionato e siamo ancora molto indietro dal punto di vista dei movimenti e delle competenze”. Mercoledì (intorno alle 20) test a Monticelli contro i giovani di pari categoria della Gas Sales Piacenza.

PALLAVOLO CREMONESE-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(17-25, 15-25, 25-22, 20-25)

PALLAVOLO CREMONESE: Maccabruni 1, Pozzi 8, Lupi 1, Colella 12, Ferraguti 6, Sanchez 7, Cereda (L), Bocu 5, Bini 1, Codeluppi D. 2, Dalbon 3, D’Avossa 1, Zapparoli (L). N.e.: Chirila. All.: Codeluppi A.

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 7, Cucchi 9, Miranda 16, Reyes 18, Rahmati 7, Mandoloni 1, Rosati (L), Belfanti 1, Ruggeri 8, Sala (L), Colangelo 1. All.: Bruni