Caso sospetto di Dengue o Chikungunya, disinfestazione straordinaria a Carpaneto

Parte questa sera (29 settembre) nel Comune di Carpaneto la disinfestazione straordinaria prevista dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, a seguito della segnalazione di un caso sospetto di Dengue o Chikungunya, importato da una zona endemica. La persona, che ha manifestato febbre, dolori articolari e mal di testa, si trova attualmente in isolamento domiciliare – fa sapere l’Ausl – ed è in buone condizioni di salute. Gli accertamenti diagnostici sono in corso.

L’intervento di disinfestazione viene effettuato in via precauzionale, come previsto dal protocollo regionale con l’obiettivo di ridurre il rischio di eventuale trasmissione attraverso la zanzara tigre. Il Piano regionale prevede infatti l’attivazione delle misure straordinarie anche in presenza di un caso di importazione soltanto sospetto. L’intervento sarà realizzato nell’area individuata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, secondo le modalità previste dal protocollo.

La Dengue e la Chikungunya sono malattie virali trasmesse dalla puntura di zanzare infette, in particolare dalla zanzara tigre. La presenza di un caso sospetto non significa che sia in corso una circolazione del virus sul territorio: le misure vengono adottate proprio per prevenire questa eventualità. L’Azienda Usl “invita i cittadini a collaborare alla prevenzione, evitando la presenza di ristagni d’acqua in cortili, giardini e terrazzi, dove la zanzara tigre può riprodursi”.