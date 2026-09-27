Cassonetto in fiamme in vicolo S. Pietro, si indaga su altri casi

Alcune chiamate ai vigili del fuoco per cassonetti in fiamme in centro a Piacenza. Un caso accertato in vicolo S. Pietro. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 27 settembre, quando è stato necessario intervenire per il rogo che si è sviluppato da un contenitore della carta esposto all’esterno dell’androne di un palazzo della traversa di via Roma. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme che hanno completamente sciolto il contenitore e arrecato danni a una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

A intervenire per primo per spegnere l’incendio uno dei condomini con l’estintore in dotazione al palazzo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere completamente le fiamme che si sono sviluppate anche in altezza (come si vede dalle foto). Sul posto la pattuglia dei carabinieri: con ogni probabilità di tratta di un atto doloso e le indagini per individuare i responsabili si avvarranno delle immagini di videosorveglianza.

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