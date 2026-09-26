Cocaina nascosta in una paperella giocattolo spedita dalla Spagna

Sembrava essere un normale pacchetto, ma l’addetto allo smistamento di un polo logistico si è ricordato di un’allerta, diramata dal dipartimento di sicurezza centrale della propria azienda, sul possibile transito di un pacco sospetto contenente droga. Ed ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: una volta aperta la scatola, all’interno sono state trovate due paperelle, innocui giocattoli per una bambini. Una delle due, però, conteneva una busta di plastica con 11,9 grammi di cocaina.

L’operazione condotta nelle scorse ore a Piacenza dai militari dell’Aliquota Radiomobile evidenzia, la fondamentale sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e i grandi poli della distribuzione logistica presenti sul territorio Piacentino. “Una collaborazione costante e preziosa, che si conferma essenziale anche per l’intercettazione e il contrasto dei traffici illeciti che viaggiano sui canali delle spedizioni internazionali e nazionali. L’intervento è scattato proprio a seguito della tempestiva e provvidenziale segnalazione del responsabile di un importante centro di smistamento merci del piacentino” evidenzia l’Arma di Piacenza.

La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dagli accertamenti effettuati sui documenti di viaggio, è emerso che il pacco era partito dalla Spagna e, transitando per lo snodo logistico di Piacenza, era diretto a un soggetto residente nel Comune di Cremona. “Sono attualmente in corso indagini mirate da parte dei Carabinieri per rintracciare il reale destinatario della spedizione e chiarire l’esatta rete di contatti legata a questa illecita importazione di stupefacente” conclude la nota del comando di viale Beverora.