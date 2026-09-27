Un sole ancora estivo picchia su Piazza Cavalli, dove un folto pubblico si è ritrovato domenica mattina per cercare una risposta a una domanda tanto semplice quanto cruciale: “Come se ne esce?”. L’occasione è l’incontro del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza che vede protagonista Francesco Costa, vicedirettore de Il Post e tra le voci più acute nel raccontare gli Stati Uniti oltre i soliti cliché, intervistato dalla giornalista di Rai News Veronica Fernandes.

Al centro del dialogo c’è l’ultimo saggio di Costa, Come se ne esce, un viaggio nelle viscere dell’America rurale e urbana che parte da una consapevolezza amara ma necessaria: Donald Trump non è una bizzarra meteora caduta dal cielo, ma il sintomo visibile di un sistema che ha smesso di mantenere le sue promesse.

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La giornalista Veronica Fernandes apre il confronto ricordando una delle affermazioni più celebri e provocatorie del presidente: nel 2016 disse che avrebbe potuto sparare a qualcuno in mezzo alla strada senza perdere neanche un voto. Ma come ci siamo arrivati? Cosa ha capito davvero Trump degli Stati Uniti?”.

“L’America è un Paese risentito perché si percepisce in declino”, risponde Costa. “Questa è una condizione analizzata da tempo dagli studiosi. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale si è consolidata la convinzione dell’eroe americano chiamato a sistemare le cose nel mondo, ma oggi questo genera risentimento. Siamo tutti molto più arrabbiati di prima. Se il mondo diventa più caotico, cresce il desiderio di qualcuno che tenga le redini, un uomo forte rispetto alla democrazia che è fisiologicamente caotica. È un fenomeno che vediamo anche altrove: la Brexit, per dire, è avvenuta persino prima”.

Per comprendere la situazione attuale, Costa invita a superare le visioni astratte: “Quando pensiamo ai Democratici e ai Repubblicani, tendiamo a vederli dall’esterno come blocchi ideologici. Ma quando gli americani pensano ai partiti, pensano alle persone che conoscono sul territorio, alla classe dirigente locale, ai governatori, non necessariamente a Trump o ai soliti leader. Oggi molte città a guida repubblicana funzionano meglio rispetto a quelle democratiche. Se i Democratici non riescono a portare risultati concreti ai problemi della gente, come possono pensare di vincere le elezioni?”.

Il nodo centrale risiede proprio nella gestione quotidiana della cosa pubblica. “Gli americani dell’America rurale vedono spesso l’aiuto statale come un’offesa, non vogliono lo Stato di mezzo”, prosegue Costa; un corto circuito che emerge con forza sul tema dell’immigrazione, da sempre argomento ideale per costruire campagne elettorali e trovare un nemico. “L’ICE e la violenza nelle strade sono figlie del post-11 settembre, di quel patto col diavolo con cui si è rinunciato a privacy e libertà per evitare nuove tragedie. Ma le politiche sull’immigrazione di entrambi i partiti hanno scontentato tutti. Trump ha vinto anche facendo leva su questo, apparendo per molti come il meno peggio. Eppure oggi crolla nei sondaggi su questo tema: se prima l’immigrazione lo faceva vincere, ora lo rende impopolare. Questo dimostra che gli americani non cercano gli estremi, vogliono semplicemente protezione e legalità”.

Sullo sfondo restano le modalità con cui la politica parla ai cittadini, spesso fatte di uscite esagerate sui social. Costa cita il caso di Mamdani come esempio di come si possa fare politica in modo diverso pur muovendosi in contesti complessi: “Di fronte alla tragedia di venti senzatetto morti per il freddo, invece di mandare gli agenti per sgomberare la vista del problema, Mamdani ha chiesto subito scusa e ha coinvolto direttamente le persone che si occupano di assistenza. Risultato: alla gelata successiva non è morto nessuno. Ecco come si può uscire dalla crisi con una politica pragmatica, che parla anche ai moderati senza trattarli da nemici”.

Il discorso si allarga poi alla politica estera e al ruolo internazionale degli Stati Uniti. “Siamo abituati a vedere gli USA come il punto fermo in un mondo che scivola nel caos tra Ucraina, Taiwan e Medio Oriente, ma questo ordine nato nel 1945 è una parentesi storica”, avverte Costa. “Alla fine dobbiamo misurare la tenuta delle democrazie sui risultati reali. Noi diamo per scontato l’amore per il diritto e la teoria democratica, ma se si vive in una democrazia e la vita va sempre peggio, la risposta non è più così ovvia. È meglio guadagnare tanto senza libertà o vivere con meno risorse ma in un Paese libero? Non è una scelta scontata per tutti. In Cina l’economia ha marciato fortissimo pur con costi enormi sulle libertà individuali, finché non arrivano crisi come il Covid a mostrarne i limiti. Tutto ha costi e benefici”.

Come se ne esce, quindi, anche da questa parte dell’Atlantico? “L’Italia ha una democrazia giovanissima, con meno di un secolo di vita. Non possiamo sperare di farla rivivere con un defibrillatore solo nei momenti di emergenza”, sottolinea il giornalista. “Bisogna vivere di più lo Stato, riattivare la partecipazione attraverso il volontariato, il servizio civile, l’azione concreta sul territorio”.

L’incontro si chiude con una riflessione sul ruolo dell’informazione e sul mestiere di raccontare il presente. “Spiegare la complessità ed evitare di iper-semplificare è un lavoro faticoso e a volte persino angosciante”, conclude Costa. “Ma vedere la storia e comprenderla fa sentire utili alle persone, a chi deve votare e a chi deve prendere decisioni. La via d’uscita c’è, e i giornalisti devono essere tra i primi a indicarla”.