Complanare di Piacenza, nella notte del 29 chiusa l’immissione dell’A21 per Torino
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Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino. Lo comunica Autostrade per l’Italia. In alternativa, uscire alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 verso Torino a Piacenza ovest.
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