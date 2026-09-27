Con “Lo sport è per tutti” due giornate di festa per 461 ragazzi di Gossolengo

Il 19 e il 26 settembre 2026 le scuole di Gossolengo sono state protagoniste della sedicesima edizione de “Lo sport è per tutti”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale — con gli assessori Basilio Mandas e Lauretta Alberti — per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport e ai valori che porta con sé.

L’evento ha coinvolto complessivamente 461 giovani: il 19 settembre sono scesi in campo 177 studenti delle scuole secondarie di Gossolengo, suddivisi in 9 classi, mentre il 26 settembre è toccato a 284 bambini delle primarie di Gossolengo e Quarto, organizzati in 15 classi. Il ritrovo, entrambe le giornate, è avvenuto alle 8 e 35 in via Cella, con le attività proseguite fino alle 12 e 25.

La formula, ormai collaudata, ha visto gli istruttori delle diverse società sportive del territorio attendere gli studenti in postazioni dedicate: le classi si sono alternate a rotazione, con turni da 20 minuti il 19 settembre e da 15 minuti il 26, accompagnate dai rispettivi referenti scolastici tra una postazione e l’altra. In ogni stazione gli istruttori hanno introdotto i valori e le regole della propria disciplina, coinvolgendo poi i ragazzi in brevi esercizi pratici.

Dodici le discipline sportive rappresentate nelle due giornate: basket, calcio, canottaggio, equitazione, hip hop, jiu jitsu, kung fu, pattinaggio, rugby, unità cinofile (K9), volley e Manicomix, quest’ultima proposta accanto ad attività cinofile dedicate.

Oltre a introdurre gli studenti allo sport e ai suoi valori educativi, la giornata ha avuto anche lo scopo di far conoscere ai giovani le società sportive attive a Gossolengo e nel territorio limitrofo, offrendo loro l’occasione di scoprire discipline spesso poco praticate a scuola.

Il progetto ha richiesto anche un lavoro di squadra da parte del mondo scolastico, chiamato a gestire il trasferimento degli studenti dalle scuole alle postazioni, la merenda, l’acqua e gli aspetti assicurativi, oltre a raccomandare l’uso di calzature pulite o antiscivolo per l’accesso alle palestre. Era inoltre previsto un piano alternativo in caso di maltempo, con le dimostrazioni spostate all’interno delle scuole con il supporto di materiale informativo, video e presentazioni a cura delle società sportive.

“Anche quest’anno la Giornata dello Sportivo ha confermato tutto il suo valore: vedere centinaia di bambini e ragazzi provare discipline diverse, spesso per la prima volta, è la conferma che investire su sport e scuola sia la strada giusta. Ringrazio le società sportive del territorio, che ogni anno mettono a disposizione tempo e passione, e le scuole per la collaborazione preziosa nell’organizzazione delle due giornate”, così Basilio Mandas, Assessore allo Sport.

“Lo sport, per noi, è prima di tutto uno strumento educativo: insegna il rispetto delle regole, la fatica, il valore del gruppo e il rispetto per l’avversario, cose che restano anche fuori dal campo. Per questo teniamo così tanto a questa giornata, giunta alla sedicesima edizione: dare ai nostri bambini e ragazzi l’occasione di mettersi alla prova con discipline nuove, magari scoprendo una passione che non sapevano di avere”, questa la dichiarazione di Lauretta Alberti, Assessore alla Scuola.