Confapi Industria, focus sui passaggi generazionali d’impresa

CONFAPI INDUSTRIA PIACENZA: PASSAGGI GENERAZIONALI D’IMPRESA AL CENTRO DI UN CONVEGNO L’1 OTTOBRE – Al PalabancaEventi l’iniziativa con l’avvocato Massimo Perini di Kleros.

Come si prepara il passaggio dell’impresa alla generazione successiva? E in che modo si può fare tutelando l’azienda, il patrimonio e gli equilibri familiari? Cercherà di rispondere a questi e ad altri quesiti il convegno “Il futuro dell’impresa. Strategie giuridiche e fiscali per un passaggio generazionale di successo”, promosso da Confapi Industria Piacenza in collaborazione con Banca di Piacenza e Kleros. L’appuntamento è giovedì 1° ottobre alle 17.45 al PalabancaEventi, in via Mazzini 14 a Piacenza. Dopo i saluti di Angelo Antoniazzi, direttore generale e amministratore delegato di Banca di Piacenza, e di Vincenzo Cerciello, presidente di Confapi Industria Piacenza, la parola sarà affidata all’avvocato Massimo Perini di Kleros: il punto di partenza sarà il rapporto tra patrimonio e famiglia, con particolare attenzione al confine tra beni aziendali e patrimonio personale dell’imprenditore. Il convegno entrerà quindi nel merito della programmazione del passaggio generazionale, analizzandone le criticità meno evidenti, le opportunità per l’impresa e la famiglia e l’impatto fiscale delle diverse scelte. Ampio spazio sarà dedicato agli strumenti a disposizione dell’imprenditore: testamento e donazioni, dirette e indirette, saranno messi a confronto sotto il profilo operativo e fiscale, mentre un approfondimento specifico riguarderà il patto di famiglia, lo strumento che consente all’imprenditore di trasferire, già in vita, l’azienda o le partecipazioni societarie ai propri discendenti, definendo contestualmente i rapporti con gli altri familiari coinvolti. Il relatore illustrerà inoltre le più recenti novità sulle possibili esenzioni fiscali nel passaggio generazionale. In chiusura sarà proposto un confronto tra la fiscalità successoria italiana e quella dei principali Paesi europei.

«Il passaggio generazionale è uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa, soprattutto per le piccole e medie aziende, spesso a conduzione familiare – sottolinea Andrea Paparo, direttore di Confapi Industria Piacenza – affrontarlo per tempo e con gli strumenti giuridici e fiscali adeguati significa tutelare non soltanto il patrimonio della famiglia, ma anche la continuità dell’azienda, il lavoro e le competenze costruite negli anni. Per questo abbiamo voluto offrire agli imprenditori un’occasione concreta di approfondimento, con il contributo di un professionista esperto della materia».