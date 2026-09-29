Il ricordo del vice brigadiere Di Pietra “Il suo sacrificio esempio di amore per la comunità”

“Luca Di Pietra è un esempio di generosità e di amore verso il prossimo. Un amore spinto fino all’estremo e fino al più alto dei sacrifici, cioè quello di donare la propria vita per proteggere la comunità che era stata affidata alla sua responsabilità. Oggi lo ricordiamo, non solo per la sua famiglia e la famiglia dell’Arma, ma perché lo dobbiamo a noi stessi: una società senza memoria è anche una società senza futuro. Perché dimenticare significherebbe privarsi della possibilità di trarre insegnamento dagli esempi più alti che ci vengono lasciati”.

Così il colonnello Paolo Leoncini, comandante provinciale dell’Arma di Piacenza, ha ricordato il vice brigadiere Luca Di Pietra, medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria, in occasione del 12esimo anniversario dalla morte in servizio, a termine della celebrazione religiosa nella chiesa dei Santi Mario e Giovanni Battista, a Vigolzone. Il sindaco Gianluca Argellati ha dedicato a Di Pietra parole affettuose. “Una volta finito il servizio, si metteva i calzoncini e veniva nel campo giochi, ora dedicato alla sua memoria, per far giocare non solo i suoi figli, ma i figli di tutti: li portava qui, in un quartiere che allora stava crescendo, a giocare a pallone. Io in lui ho visto cosa significa essere carabiniere: avere sempre addosso la divisa dell’umanità. Non essere solo divisa e cappello. E grazie a lui ho capito che volevo essere utile alla mia comunità”.

“Chi indossa una divisa – continua il prefetto Patrizia Palmisano – non fa un lavoro, tra virgolette, normale, ma che comporta grandi sacrifici, anche per la propria famiglia. Ma sono sacrifici che si fanno, appunto, con un grande senso di responsabilità e soprattutto con l’orgoglio di difendere la società. Sappiamo tutti che senza sicurezza non c’è libertà, non c’è democrazia, non c’è coesione sociale, quindi non possiamo far altro veramente che ricordare con grande affetto e con grande commozione Luca Di Pietra”.

La giornata di ricordo è poi proseguita a Castelsangiovanni: nel luogo dove avvenne il tragico incidente ora c’è un monumento, realizzato dall’amministrazione comunale grazie al supporto di 2K Engineering. “Ci tengo portare avanti questa responsabilità nel fare memoria, nel tramandare il più possibile questo gesto così significativo che il vicebrigadiere assieme al collega Banci ha dedicato a tutta la nostra comunità” ha sottolineato la sindaca Valentina Stragliati. “Oggi come Amministrazione Comunale ci stringiamo attorno ai familiari al a tutti i familiari in particolare alla moglie Alessandra e i figli Giada e Elia, a tutti ai familiari tutti così come ci stringiamo all’Arma dei Carabinieri e a tutti i cari del vicebrigadiere e ci inchiniamo, come comunità di Castel San Giovanni, alla memoria di un grande uomo che veramente dobbiamo ricordare e che rappresenta un grande esempio per tutti noi, un esempio di grande forza di volontà, di passione per il proprio lavoro e di spirito di sacrificio”.

Il sacrificio – Luca Di Pietra il 29 settembre 2014 perse la vita durante un’operazione di servizio all’età di 39 anni, lasciando la compagna e due figli. Quella mattina era all’inseguimento di un’auto, la sua vettura di servizio rimase coinvolta in un tragico incidente: dopo una curva, si schiantò contro un tir posteggiato contromano. Luca morì sul colpo. Al suo fianco, il collega Massimo Banci, che rimase gravemente ferito. Per il coraggio, la determinazione e il senso del dovere dimostrati in quel tragico giorno, a Luca Di Pietra è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. A dodici anni di distanza, il ricordo di Luca Di Pietra rimane più che mai vivo tra tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare l’innato altruismo e il costante impegno in favore degli altri. Un impegno che non si esauriva nel servizio, ma proseguiva nella quotidianità, nella comunità dove viveva, tra gli amici e nella famiglia.