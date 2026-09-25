Cosa faremo quando il lavoro non definirà più la nostra identità? Tra vecchi modelli e nuovi bisogni

Non si lavora più come una volta: un’affermazione che porta con sé un velo di nostalgia ma che, osservando la realtà da vicino, appare al tempo stesso profondamente vera e parzialmente ingannevole. Nell’incontro del Festival del Pensare Contemporaneo al Teatro Gioia, tre sguardi differenti sulla consapevolezza del lavorare oggi, offrendo tre sguardi differenti, tra passato, presente di frontiera e futuro, quelli di Filippo Lubrano, Francesco Frugiuele e Alessandra Todisco, con la moderazione di Stefania Zolotti. Il punto di partenza è un richiamo alla nostra Carta fondamentale: se l’Articolo 1 l’abbiamo ben presente nel definire l’Italia come una Repubblica democratica fondata sul lavoro, è l’Articolo 4 che merita di essere rispolverato, ricordandoci che l’Italia è uno Stato strutturalmente lavorista in cui ogni cittadino ha il preciso dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Questo principio di reciprocità e responsabilità ci mette davanti a una nuova utopia, dove il piano dell’azienda e quello del singolo devono necessariamente trovarsi in sinergia.

Attraversando il dibattito, la questione intergenerazionale emerge con forza, seppur a tratti rischi di essere affrontata in modo superficiale quando ci si fossilizza soltanto sull’aspetto economico e sulla scelta dei giovani di non fare figli. La realtà demografica parla chiaro: quasi ovunque nel mondo, eccezion fatto per mercati forti come quello statunitense, si assiste a una drastica contrazione della popolazione giovanile. Nel frattempo i “baby boomer” stanno entrando in pensione, mentre la popolazione anziana rimane attiva e incisiva, prefigurando il momento ormai imminente in cui il numero dei pensionati supererà quello dei lavoratori. In questo scenario si inserisce il fenomeno del reverse mentoring, ovvero il giovane che insegna all’anziano, prassi ormai consolidata nell’ambito del digital divide che ribalta la classica gerarchia aziendale. Il nodo cruciale risiede però nell’obsolescenza delle nostre strutture: continuiamo a lavorare con modelli concepiti alla fine del Settecento, nati nelle palestre d’impresa della Nord Inghilterra del 1750, pensate dal nonno di Darwin. Rispetto a quell’epoca il mondo è un altro pianeta, eppure pretesa e prassi rimangono ancorate a vecchi sistemi, esattamente come se cercassimo di guidare la macchina dei Flintstones in mezzo all’autostrada. Siamo molto peggio che impreparati.

Cercando tuttavia un risvolto positivo e un bagno di realismo, emerge la figura di un individuo che oggi è rinato e si è stabilito quasi come un’istituzione autonoma. Se un tempo si era eterodiretti ed eteroguidati, la spinta verso l’autodeterminazione finisce talvolta per tramutarsi in una trappola: trenta o quarant’anni fa si delegava all’esterno la risposta su dove collocare la propria felicità all’interno del lavoro, incastrandosi inevitabilmente nei processi. Oggi i giovani faticano a inserirsi presto nel mercato, disorientati da un’infinità di possibilità che portano a repentini cambi di rotta anche a distanza di anni, ponendo al centro i propri talenti e la ricerca di un’autodeterminazione basata sulle reali capacità. I dati indicano l’Italia agli ultimi posti in Europa e nel mondo per livello di ingaggio nel lavoro; un dato che, letto con ironia e provocazione, nasconde un risvolto di consapevolezza. Gli italiani, e i giovani in particolare, hanno iniziato a mettersi in discussione chiedendosi per quale motivo dovrebbero obbedire ciecamente a strutture storiche o a vertici aziendali basati solo sulla rendita di posizione. La reazione è trasversale: più ci si sente costretti, peggio si lavora, a qualsiasi età.

Ci si chiede allora se un’organizzazione non gerarchica sia davvero applicabile e desiderata da tutti. Qualora si lasci lo spazio organizzativo ai più giovani, nascono esperimenti pionieristici come le Dao (Decentralised Autonomous Organizations), strutture prive di un capo tradizionale in cui le attività vengono gestite attraverso reti e attribuite direttamente ai performer più adatti. La strada maestra rimane quella di aumentare la trasparenza e la reciprocità: le aziende vincono quando le componenti senior e junior attraversano insieme il cambiamento imparando l’una dall’altra, evitando di trasformare i senior in un museo aziendale o di trattare i junior come supereroi tecnologici. Smetteremo mai di lavorare? Gli ospiti azzardano, con un sorriso, che potremmo arrivarci forse tra un centinaio d’anni. Storicamente l’essere umano ha venduto la propria forza, la destrezza e infine le capacità intellettuali e cognitive; oggi le macchine stanno imparando questi ruoli con straordinaria rapidità, pur al netto del marketing che spesso ne sovrastima l’impatto. Alla fine della discussiome a quattro voci, allora, non può che restare irrisolto un dubbio fondamentale: cosa faremo di noi quando il lavoro non definirà più la nostra identità? E soprattutto, nel frattempo, per quanto tempo ancora continueremo a viaggiare in autostrada a bordo della macchina dei Flintstones?