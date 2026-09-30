Dal 1988 in Questura a Piacenza, in pensione il sostituto commissario Gaudenzi

Nella mattinata odierna, il sostituto commissario Fausto Gaudenzi ha voluto salutare e festeggiare insieme a tutti colleghi della Questura di Piacenza il suo imminente pensionamento, da domani primo ottobre 2026.

Nel 1985 Gaudenzi ha frequentato il Corso per Allievi Agenti Ausiliari presso la Scuola di Polizia di Trieste e dal 1988, anno in cui viene assegnato alla Questura di Piacenza. Ad oggi ha prestato servizio presso diversi uffici, ed in particolare l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la Squadra Mobile, la Digos e infine negli ultimi anni come coordinatore dell’Ufficio di Gabinetto.

Nel voltare pagina verso questo nuovo e meritato capitolo della sua vita, il questore Gianpaolo Bonafini e tutti i colleghi hanno voluto ringraziarlo per l’encomiabile contributo offerto alla Questura di Piacenza e a tutta la Polizia di Stato nel corso della sua lunga e brillante carriera professionale, augurandogli una buona vita. “Grazie Fausto da tutti”, hanno detto i colleghi, che lo hanno festeggiato regalandogli una targa celebrativa.