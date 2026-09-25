Dal lupo di Francesco ai codici dei cetacei: le sfumature intraducibili della comunicazione interspecie

C’è una sottile ironia nell’aprire un dibattito sul superamento delle barriere linguistiche tra specie dentro una chiesa sconsacrata. Tra queste navate, che per secoli hanno fatto da cassa di risonanza alla parola sacra e al tentativo umano di dialogare con l’invisibile, la discussione del Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza prende le mosse proprio dalla figura di un santo. Quel San Francesco che, secondo la narrazione tramandata, riuscì a parlare con il lupo di Gubbio è l’innesco del dialogo attorno al nuovo romanzo eclettico e stratificato di Alessandro Fusacchia, Interspecie.

Insieme all’autore, affiancato dallo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico e dal ricercatore del progetto CETI Giovanni Petri, con la moderazione di Greta Rosa, la figura del santo diventa la metafora di una necessità antica: per parlare con l’altro non basta sovrapporre un codice, ma occorre comprendere il suo intero mondo di appartenenza. Se tra esseri umani le barriere linguistiche sono state storicamente mediate dall’adozione di lingue franche, la sfida contemporanea cerca di spingersi oltre la nostra bolla biologica, fino ad abbracciare l’esplorazione dei canti degli abissi o persino la ricerca di un linguaggio universale per un’eventuale intelligenza aliena.

È qui che si inserisce il contributo scientifico di Giovanni Petri, impegnato in un’iniziativa internazionale che studia la comunicazione dei capodogli. Petri ha raccontato come questi giganti marini comunichino attraverso sequenze di impulsi acustici simili al codice Morse, chiamati code. Per decifrarli, i ricercatori incrociano una mole imponente di dati: non solo le registrazioni sonore, ma anche i riprese dei movimenti di superficie tramite droni, il tracciamento in profondità con piccoli sottomarini e la mappatura delle relazioni sociali all’interno dei gruppi. Questa analisi multilivello, resa possibile solo grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale, ha rivelato un’inaspettata ricchezza fonetica nei cetacei, paragonabile alla presenza di vere e proprie vocali e consonanti.

Eppure, di fronte al trionfo dei pattern e dei dati, Vincenzo Latronico ha riportato l’attenzione sulla natura intima dell’atto del tradurre, ricordando che la lingua ha senso soltanto all’interno di un contesto vivo. L’esempio dei classici rimane emblematico: nell’Odissea la parola greca Aner viene abitualmente resa come eroe anziché genericamente uomo, mentre un termine denso come polytropos contiene sfumature d’ingegno che la sensibilità contemporanea potrebbe quasi accostare al concetto di schizofrenico. Persino nella diplomazia moderna, i testi non esprimono mai significati matematici ed esatti, ma mantengono un margine di calcolata ambiguità indispensabile per giungere a un accordo. Per questo motivo, alla domanda se i grandi modelli linguistici ci abbiano già portati a un traduttore universale, la risposta resta negativa. Mancano ancora decenni di sviluppo e, soprattutto, alla macchina mancano l’intuizione contestuale, la percezione fisica del mondo e la dimensione incarnata che fondano il significato.

In un panorama in cui l’intelligenza artificiale tende ad assimilare la sintassi e la grammatica perfezionando le traduzioni letterali, la riflessione finale si sposta su ciò che rimarrà ad uso esclusivo dell’essere umano. La letteratura non vive di un linguaggio impeccabile, ma della scelta consapevole dell’imprecisione, della sfumatura opaca o vaga. Se l’algoritmo opera sulla media e sulla regolarità, l’umano si definisce attraverso la deviazione. Gli ultimi libri davvero umani che scriveremo domani, quando le macchine avranno digerito la norma sintattica, saranno forse le biografie: i racconti imperfetti delle nostre esistenze, costellati da tutti quegli errori e da tutte quelle fragilità che non potranno mai essere catalogati da un algoritmo, ricordandoci che a salvarci, in ultimo, sarà proprio ciò che in ognuno di noi resterà per sempre intraducibile.