Disinnesco bomba d’aereo, Pontieri in azione a Parma

L’Esercito Italiano è intervenuto nel Comune di Parma per disinnescare una bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento dell’ordigno è avvenuto all’interno di un cantiere situato in una ex area militare, durante le operazioni di bonifica sistematica condotte da una ditta specializzata nel rilevamento di ordigni bellici. Nel mese di giugno dello scorso anno ne erano state bonificate altre due.

In particolare, gli artificieri dell’Esercito del 2° reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza sono entrati in azione, sotto il coordinamento dalla Prefettura di Parma e del Comando Territoriale Nord dell’Esercito di Padova, questa mattina. L’operazione ha comportato la rimozione in sito dei due sistemi d’innesco (spolette) e successivamente il trasporto del residuato bellico privo delle spolette, ormai inerte, presso una cava in località Rubbiano di Solignano dov’è stato fatto brillare.

In considerazione della complessità dell’intervento e della densità di urbanizzazione dell’area interessata, al fine di contenere i disagi alla collettività i militari del Genio dell’Esercito hanno realizzato intorno all’ordigno una speciale struttura protettiva in terra rinforzata (camera di espansione), progettata per contenere gli effetti di un’eventuale esplosione accidentale durante la delicata fase di disinnesco. Questa mitigazione ha consentito di ridurre sensibilmente il raggio della zona di sicurezza (detta “zona rossa”), riducendo a 468 metri di raggio la zona di sgombero, comportando comunque l’evacuazione di circa 6.000 residenti.

Dall’inizio dell’anno, il 2° reggimento Genio Pontieri ha eseguito 130 interventi di bonifica su ordigni bellici di ogni tipologia effettuati nelle 9 province di propria competenza territoriale. (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e La Spezia).

La bonifica dei residuati bellici rappresenta una delle attività permanenti svolte dall’Esercito Italiano a favore della collettività. Ogni anno gli artificieri dell’Esercito intervengono su migliaia di ordigni rinvenuti sul territorio nazionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ambiente.